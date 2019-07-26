Продолжение реформы: у Супрун рассказали о программе медицинских гарантий

Об этом на брифинге 25 июля сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"В следующем году состоится реализация закона о медицинской реформе в полной мере и заработает программа медицинских гарантий для всех граждан Украины. ...Программа медицинских гарантий - это впервые в истории инструмент для нас реализовать право на охрану здоровья. Это механизм сделать это право в реальности. Будет принята парламентом первый раз программа медицинских гарантий. В нее войдут медицинские услуги по шести большими направлениям: это первичная помощь, специализированная амбулаторная помощь, специализированная стационарная или помощь в больницах, экстренная помощь, палиативная помощь и реабилитация. В 2020 году больницы будут предоставлять эти услуги по новой модели оплаты - деньги за пациентом", - сказал Ковтонюк.

Он напомнил, что этот принцип уже введен в первичном звене. На звене специализированной помощи это займет до 2-3 лет. Все услуги по программе медицинских гарантий будет оплачивать Национальная служба здоровья.

Услуги планового лечения можно будет получить по направлению врача, которое будет в электронном виде у семейного врача, или от специалиста. Направление будет обязательным условием. Пациент может выбрать больницу и врача, в которых он получит услугу планового лечения. Больницы, которые будут работать по программе медицинских гарантий, будут иметь отметку Национальной службы здоровья и перечень услуг, которые будут покрываться программой медицинских гарантий. Плановое лечение будет происходить по предварительной записи.

Заместитель министра сообщил, что у пациента будет возможность сообщить в НСЗУ о некачественных услугах, в частности на горячую линию 16-77.

В оплату услуги медицинских гарантий входят также лекарственные средства.

"Все лекарства, которые необходимы нам в больнице на ту услугу, которая оплачивается НСЗУ и которая предоставляется согласно Национальному перечню лекарственных средств, которые входят в оплату услуги и обязательно должны быть предоставлены. Все, что входит в Национальный перечень лекарственных средств, мы не должны покупать", - сказал Ковтонюк.

Относительно дорогостоящих лекарств, например, в лечении онкозаболеваний, эти препараты централизованно закупаются на государственном уровне и доставляются в больницы, которые должны их выдавать пациентам.

Однако, по словам Ковтонюка, будут услуги, которые не входят в программу медицинских гарантий, и больницы могут предоставлять их на платной основе.

Это: плановое лечение без направления врача, стоматология (кроме детской и ургентной), прививки, не входящие в национальный календарь, медицинские справки (водительские права, виза, профосмотры), оздоровительный массаж, гимнастика, улучшенные условия (палата, питание), бальнеология, другие немедицинские услуги.

Полный список таких услуг должна уточнить Национальная служба здоровья Украины.

По словам Ковтонюка, медицинские учреждения вторичного звена также должны пройти процесс автономизации до конца 2019 года, чтобы иметь возможность работать по Программе медицинских гарантий. А также местные власти, которые являются владельцем больниц, должны позаботиться о компьютеризации этих медицинских учреждений, как это произошло при реформировании учреждений первичной медицинской помощи.

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