Войти | Зарегистрироваться
12:55

пятница,
21 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ рассказал, для чего Иисус крестился в Иордане

21.01.2022 / 12:40
Управделами УПЦ рассказал, для чего Иисус крестился в Иордане
Источник: Центр информации УПЦ
Великая честь для каждого верующего быть обозначенным печатью Святого Духа и славить Пресвятую Троицу

Крестившись во Иордане, Иисус - Бог и совершенный Человек, не имевший на Себе греха, - разделил с грешным человечеством его участь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Красоту христианской веры и смысл Крещения может понять только тот, кто всем сердцем ищет Единого Бога – Пресвятую Троицу. Как известно, в Новом Завете единожды показано явление Святой Троицы – крещение Иисуса на реке Иордан. С тех пор христиане прославляют Богоявление вместе с Крещением Господним. Можно предположить, что именно эти события стали главными евангельскими сюжетами, в которых сокрыт смысл служения Христа через познание Троицы», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что «крестившись во Иордане, Иисус – Бог и совершенный Человек, не имевший на Себе греха, – разделил с грешным человечеством его участь».

«В Крещении Господнем дано величайшее откровение о любви Бога, отдавшего Сына Своего Единородного ради нашего спасения и даровавшего Духа Святого, дающего жизнь. Дух Святой нисходит на Иисуса, и глас с Небес свидетельствует, что Он Возлюбленный Сын Божий, в Котором Отчее благоволение», - подчеркнул иерарх.

Он приводит слова святителя Афанасия Великого, который учил: «Когда Господь, как человек, крестится во Иордане, – мы в Нем и Им омываемся, и когда приемлет Он Духа – мы чрез Него делаемся духоприемными».

«Прообразом Крещения было крещение «в Моисея в облаке и море» (1 Кор. 10:2). Нахождение под облаком и переход через море олицетворяли благодать духа и будущее крещение в воде. Пророк Иоанн Предтеча крестил уже водой, в покаяние, но это еще не было совершенным крещением. И только Иисус крестит Духом, являя нам путь духовного совершенства», - сказал управделами УПЦ.

Великая честь для каждого верующего быть обозначенным печатью Святого Духа и славить Пресвятую Троицу, подчеркнул митрополит Антоний

В завершении архиерей привел слова преподобного Симеона Нового Богослова о том, что «благодать Святого Духа делает человека другом и сыном Божиим и богом, насколько это вместимо для человека».

«Красота подобия человека Богу восстанавливается только Духом, как и образ при крещении», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, Крещение Господне
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 января
20 января
19 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.