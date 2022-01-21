Управделами УПЦ рассказал, для чего Иисус крестился в Иордане

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Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности05.01.2022 / 15:55Последние новости рубрики
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Назарбаев уходит с поста председателя Совета безопасности Казахстана
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У побережья Крита произошло сильное землетрясение
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Цена на газ в Европе побила все рекорды прошлого года - уже выше двух тысяч долларов
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Совет ЕС утвердил санкции против ЧВК «Вагнера» и связанных с ней лиц
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Это может привести к локальному конфликту: В Беларуси прокомментировали украинские учения на границе
- 18:00
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Транзит газа через Украину упал до минимума за последние четыре года
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Шмыгаль пообещал, что в Украине появится единая система по предоставлению ЖКХ
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Счетная палата обнаружила, что доплаты медикам получали в основном руководители больниц
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15:56
В Киеве возрастут тарифы на воду - Киевводоканал предупреждает
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16:10
Стало известно, сколько украинцев уже подали заявки на получение денег за вакцинацию
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Киев уже готовится к ночному гололеду: дороги посыпают солью
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Киев влезет в долги, чтобы купить 137 новеньких троллейбусов
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В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед
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Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
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В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой
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Самый дорогой американский эсминец покрылся ржавчиной
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В Минцифры рассказали, как получить 1000 гривен за вакцинацию
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Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря
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