Войти | Зарегистрироваться
15:58

пятница,
21 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не должна идти на компромиссы с современным миром

21.01.2022 / 14:50
Управделами УПЦ рассказал, почему Церковь не должна идти на компромиссы с современным миром
Источник: Центр информации УПЦ
Церковь открыта для всех, но нельзя туда пускать тех, кто в «грязных сапогах»

Не нужно отвечать на все современные вызовы, потому что большая часть из них провокация.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня, когда в мире многие понятия и смыслы сознательно искажаются, «правды» множатся, а истину пытаются осмеять, профанируется всё, что свято. Коснулись эти процессы и Церкви. На протяжении последних десятилетий общество призывало Её быть с миром одной природы, принимать все «прогрессивные» тенденции, быть современной», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что если посмотреть на пример западных христианских конфессий, то увидим, что ни к чему хорошему заигрывание с миром не приводит. «Любые уступки ведут за собой требование еще больших уступок, и этот процесс бесконечен. Пока сами себя не узнаем», - добавил он.

«Яркий пример тому западные христианские течения, где разрешили женское священство, благословляют однополые браки и прочие кощунственные вещи, которые прямо противоречат Священному Писанию. И это несмотря на то, что многие христианские течения руководствуются только Писанием», - продолжил иерарх.

Митрополит Антоний считает, что не нужно отвечать на все современные вызовы, потому что большая часть из них провокация.

«Вспомним из Писания, как фарисеи задавали Христу вероучительные вопросы, на самом деле руководствуясь единственным желанием уловить его в чем-либо. И Он, как Сердцеведец, назвал их тем именем, которому они соответствовали. Искренних же и ищущих из них Спаситель поощрял и поддерживал», - отметил архиерей.

Далее владыка объясняет, «имеем ли право вообще что-то менять?» «Апостольское преемственность – это не пустые слова. То, что нам вручили, нужно передать без изменений. Если мир этого не понимает, то и не надо опускаться до его уровня. Иначе это будет профанацией (от латинского profanation – «лишать святости, осквернять»)», - сказал управделами УПЦ.

«Дары Божии открываются постепенно человеку, который восходит от силы в силу по духовной лестнице. Как в луковице: чем больше сбрасываем шелуху, тем чутче и восприимчивее становимся. Чем больше тренируемся в духовном зале, тем больше крепнем, становимся устойчивее», - продолжает митрополит Антоний.

Он напомнил, что Церковь открыта для всех, но нельзя туда пускать тех, кто в «грязных сапогах».

«Нельзя пускать ради праздного любопытства. Человек, ищущий духовное, не будет сунуть нос ради любопытства туда, куда не следует, для него это тайна, неприкосновенное. Соглашательство, поиск компромисса, боязнь конфликта – плохие советчики. Конфликт с миром положен в основу христианства: Иисус «пришел принести меч». Преемственность должна быть не только в архитектуре, священническом протоколе одежды, но и в поведенческом кодексе, наборе ценностей, установок понятийных. Таинство есть Таинство. Нельзя святыни бросать псам. Тайна не терпит шума, толпы и оваций. Даже Господь творил много чудес тайно», - подытожил митрополит.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 января
20 января
19 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.