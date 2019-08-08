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Митрополит Антоний рассказал, какую жертву не примет Бог

08.08.2019 / 21:27
Митрополит Антоний рассказал, какую жертву не примет Бог
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний подчеркнул, что жертва, которую человек приносит Богу, прежде всего, нужна ему самому

Смысл жертвы, которую человек приносит Богу, заключается в любви, с которой эта жертва приносится.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в своем блоге на сайте «КП в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Весь смысл подлинной жертвы - в любви, с которой эта жертва приносится, а потому, даже если наша жертва кажется нам ничтожно малой с точки зрения ее материальной ценности, она в то же время будет чрезвычайно ценной в глазах Божиих», - пояснил он.

Владыка Антоний также напомнил библейскую историю о Каине и Авеле, которые принесли в дар Богу результаты своих трудов: Каин - часть урожая, а Авель - лучших животных своего стада. По преданию, на жертвоприношение Авеля сошел ниспосланный Господом огонь, а на дар Каина - так и не сошел.

«Почему Бог не принял жертву Каина? Добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро. Чтобы тот или иной наш поступок был расценен как добродетель, одного наличия доброго дела недостаточно - всякому доброму делу должен сопутствовать еще и определенный духовный настрой, иначе наше добро в результате может превратиться в зло», - отметил митрополит.

Владыка поясняет, что Каин был первым сыном Адама и Евы, поэтому «ощущал свое первородство, превосходство над младшим братом».

«В представлении Каина жертва воспринималась как некая возможность поделиться с Богом чем-то "своим", будто бы все в этом мире и так не принадлежит Богу, а Сам Бог не "вседоволен", но имеет в чем-то нужду. Каин был абсолютно уверен в том, что Бог просто должен принять его жертву. В то же время Авель, его младший брат, понимал, что он "не первый", а потому никаких особых "прав" и "преимуществ" у него нет, и исходя из этого осознавал, что все в его жизни зависит исключительно от Господа», - говорит митрополит Антоний.

По его словам, Авель, ничего не присваивая себе, отдавал Богу лучшее из всего, что у него было.

«Жертва Авеля потому и была принята Богом, что Авель принес ее от чистого сердца и при том принес не что-нибудь, без разбора, но самое лучшее, отборное. Каин же принес жертву, так сказать, только для галочки, без каких бы то ни было искренности и радушия», - отметил владыка.

Владыка Антоний подчеркнул, что жертва, которую человек приносит Богу, прежде всего, нужна ему самому.

«Бог не нуждается в жертве, но для человека важно показать свою признательность, свою благодарность Богу. У Бога не прибывает и не убывает от наших жертв. Господь всегда Один и Тот же. В жертве нуждаемся мы с вами», - сказал митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
жертва, упц мп, УПЦ, Митрополит Антоний, Бог
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