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Скандальный визит из ОРЛО: в СБУ объяснили, почему не задержали "гостей"

08.08.2019 / 18:42
Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия.

В Службе безопасности Украины расценили появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" (Луганская обл.) представителей боевиков "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Владислава Дейнеги и Ольги Кобцевой является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов.

"Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия", - говорится в сообщении, размещенном на странице СБ Украины в среду, 7 августа.

При этом в украинской спецслужбе напомнили, что расследуют уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", - подчеркнули в СБУ.

Источник 

СБУ, ЛНР, Станица Луганская, Дейнега, Кобцева
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