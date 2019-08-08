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Иерарх РПЦ: Сегодняшняя церковная ситуация в Украине - это испытание веры для всего Православия

08.08.2019 / 18:39
Архиерей подчеркнул, что государство не должно вмешиваться в дела Церкви

Церковная ситуация в Украине - это испытание веры для православных всего мира.

Об этом сказал митрополит Калужский и Боровский Русской Православной Церкви Климент, сообщает patriarchia.ru.

«Церковь имеет вселенский характер. Несмотря на то, что она существует в виде Поместных Церквей, ее единство не умаляется. К сожалению, случается, что Церковь приравнивают к общественному институту и желают использовать в политических целях, как происходит это сейчас в Украине, забывая, что она - богочеловеческий организм. Это может привести к трагическим последствиям», - сказал архиерей.

Он также подчеркнул, что государство не должно вмешиваться в дела Церкви.

«Политические вопросы должны обсуждать дипломаты и государственные деятели, и нельзя смешивать их с церковной жизнью. Каждый институт общества имеет свои цели. У Церкви цель — спасение людей, и печально, что даже среди церковных деятелей есть такие, которые ослепленные гордыней вмешиваются в дела другой Поместной Церкви по происку политиков», - отметил митрополит Климент.

По словам архиерея, святыни Украинской Православной Церкви являются святынями для всех православных, которые должны сейчас молиться о церковном единстве в Украине и во всем мире.

«Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра и другие духовные центры - это святыни всей нашей Церкви. Я молился перед мощами преподобного Иова Почаевского еще в трудные хрущевские годы, тогда мы все были едины в защите наших святынь. Сегодняшняя церковная ситуация в Украине - это испытание нашей веры. Мы же должны молиться о мире в Украине и церковном единстве», - призвал митрополит Климент.

Источник: Inpress.ua
церковь, православие, РПЦ
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