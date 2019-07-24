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МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

24.07.2019 / 15:56
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает повышения глобального ВВП в 2019 году на 3,2%, в 2020 году - на 3,5%, что на 0,1 процентного пункта (п.п.) хуже апрельских прогнозов фонда.

 

Об этом говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

"Опубликованные до настоящего времени в этом году данные о ВВП, в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности", - отмечается в пресс-релизе МВФ.

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год снижен на 0,3 п.п. - до 4,1%, на следующий год - на 0,1 п.п., до 4,7%.

Для экономик стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 1,9% (2,2% в апрельском прогнозе), в 2020 году - на 2,4% (прогноз улучшен на 0,1 п.п.). Прогноз роста ВВП государств СНГ без учета России в текущем году и следующем оставлен на уровне 3,5% и 3,7% соответственно.

Прогноз роста китайской экономики в 2019-2020 гг. понижен на 0,1 п.п., до 6,2% и 6% соответственно. Оценка роста экономики Индии снижена на 0,3 п.п. - до 7% и 7,2% соответственно. Для Бразилии прогноз на 2019 год был ухудшен сразу на 1,3 п.п., до 0,8%, а в 2020 году ожидается восстановление темпов роста до 2,4% (предыдущий прогноз - 2,5%).

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году увеличена на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 году рост составит 1,7%, что соответствует апрельскому прогнозу.

Прогноз роста экономики США на текущий год повышен на 0,3 п.п. - до 2,6%, на следующий оставлен без изменения (1,9%). В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,3% (соответствует апрельской оценке), в 2020 году - на 1,6% (предыдущий прогноз - 1,5%). Прогноз на 2019 год немного снижен для Германии, что отражает более слабый, чем ожидалось, внешний спрос, но остается неизменным для Франции и Италии и повышен для Испании.

Оценка роста экономики Японии на 2019 и 2020 годы понижена на 0,1 п.п. - до 0,9% и 0,4% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год увеличен на 0,1 п.п. - до 1,3%, в 2020 году подъем может составить 1,4%.

Между тем МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6% из-за слабых темпов роста в первом квартале. Между тем в 2020 году фонд ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 п.п. лучше апрельского прогноза.

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прогноз, МВФ, РФ, ВВП, рост экономики
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