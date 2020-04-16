ВВП Украины под ударом эпидемии: почему настолько разнятся прогнозы

Аналитики фонда считают, что из-за мер по сдерживанию распространения вируса COVID-19 в 2020 году везде произойдет резкий экономический спад. Мировой ВВП упадет на 3%, в частности в США – на 5,9%, еврозоне – в среднем на 7,5%, а вот в Украине – на 7,7% (почти как в Испании, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран). Отечественные экономисты и украинское правительство более оптимистичны в своих прогнозах. Что и не удивительно – другая точка зрения, другие предположения, а может, и опыт. Вспомним, что несколько лет назад Украина из-за военного вмешательства «доброго» соседа потеряла сразу почти 10% ВВП, а за несколько лет в условиях войны смогла восстановить экономический рост. Так что и не такое переживали...

Что прогнозировали Украине

По оценкам МВФ, кумулятивный ущерб глобальной экономике от мер борьбы с коронавирусом – локдауна (блокирования) территорий, закрытия бизнесов, социального дистанцирования и ограничений на передвижение – составит $9 трлн в 2020-2021 годах. И это при том, что все прогнозы построены, исходя из предположения, что пандемию удастся взять под контроль во второй половине текущего года.

«Мы знаем, что экономическое прогнозирование – это вообще очень сложное дело, и что мы каждый раз ошибаемся, – рассказал агентству AFP Жан-Мария Милези-Ферретти, глава исследовательского отдела МВФ. – Мы каждый раз просчиываемся, потому что постоянно происходят какие-то шоки, и что-то сбивает экономику с того пути, по которому она должна была идти по нашим расчетам. В данном случае источников неопределенности множество. Один из них - природа заболевания».

Что касается экономического падения Украины в 2020 году, то сегодня есть несколько прогнозов. Мы подали их в порядке от худшего.

МВФ – 7,7%

Самый пессимистичный прогноз по Украине дал МВФ – 7,7% падения ВВП в этом году – около верхней границы широкого диапазона: от 3,5% до 9%. Очевидно, что помимо общемировых угроз пандемии к украинскому падению добавятся нерешенные внутриполитические, экономические и геополитические проблемы (никто не знает, как будет развиваться наступление коронавируса в нашей стране, как долго он продлится, как люди и бизнесы будут реагировать на карантинные ограничения, как и когда закончится война на Донбассе, политические игры вокруг сотрудничества с МВФ и тому подобное).

Институт экономических исследований и политических консультаций – 5,9%

Несколько меньший процент падения еще в начале апреля прогнозировал украинский независимый аналитический центр Институт экономических исследований и политических консультаций. Его специалисты прогнозировали, что экономика Украины может сократиться на 5,9% ВВП. При этом исследователи Института сразу отметили, что прогноз готовился в чрезвычайно быстро меняющихся условиях, на основе предположений, которые со временем могут оказаться некорректными. А исходили они, в частности, из того, что ограничения на экономическую активность, связанную с карантином, будут отменены до конца второго квартала 2020 года. И что меры по стимулированию экономики в развитых странах будут достаточно эффективными для предотвращения катастрофического ущерба мировой экономике. При этом значительные перебои международной торговли будут отсутствовать, хотя ограничения на международные путешествия будут действовать в течение всего 2020 года. А вот сотрудничество Украины с международными донорами продолжится, и украинский финансовый сектор останется стабильным.

Bank of America – 5,6%

Аналитики Bank of America прогнозируют спад ВВП Украины на 5,6%.

По мнению BofA, в 2020 году рецессия среди стран региона EEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) будет самой большой в Восточной Европе. Аналитики ожидают, что ВВП России сократится на 5,5%, Польши – на 4,5%, Чехии – на 6,7%, Венгрии – на 4%.

Эксперты Bank of America считают, что даже эти прогнозы под угрозой. Если какой-либо регион не сможет выполнить строгую национальную политику социального дистанцирования, то прогнозы могут стать еще более неутешительными.

Украинское правительство – 3,9%

В поддержанном на днях нардепами варианте секвестра бюджета, который поможет аккумулировать более 60 млрд грн на борьбу с эпидемией коронавируса в Украина, Кабмин спрогнозировал падение отечественного ВВП на 3,9%. Постепенное восстановление экономики ожидается во второй половине 2020 года, но в правительстве понимают, что экономическая активность останется ниже, чем до кризиса.

Всемирный банк - 3,5%

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5%. Его аналитики считают, что пандемия коронавируса вызовет внезапное замедление экономической активности в Украине согласно сценарию, который предусматривает спад эпидемии во второй половине 2020 года. Однако эксперты Всемирного банка говорят, что неопределенность прогноза высокая.

Из приведенных цифр видим, что прогнозы разнятся почти в два раза. Есть ли этому объяснение?

Глубина нашего падения – кому верить?

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило констатирует, что на сегодняшний день нет ни одной корректной методики оценивания рисков для экономики в связи с коронавирусом. «Точно оценить потери экономики Украины и мира в целом, наверное, не может никто: ни МВФ, ни Кабмин, никто другой. Озвученные данные – только прогнозы», – отметил он в комментарии аналитическому порталу «Слово и дело».

Несмотря на то, что разрыв между показателями МВФ и Кабмина достаточно весомый, однако ни один из прогнозов, по мнению эксперта, нельзя считать точным или, наоборот, ошибочным. Поскольку аналитики до сих пор не могут точно определить ни продолжительность эпидемии, ни глубину кризиса, вызванного ею. «Кроме Китая, нет ни одной страны, которая бы вышла из режима карантина. Да и в Китае есть еще отдельные случаи заболевания, какие-то меры все равно действуют. Более того, не исключено, что будут новые ограничения», – говорит Ярослав Жалило.

Поэтому прогноз МВФ, как и Кабмина, по словам эксперта, стоит воспринимать, как предположение, сигнал о том, что в Украине (и не только в ней) действительно есть проблема с экономическим падением. Значит, нужны действия, которые смогут минимизировать его глубину, и будут ориентированы на максимально быстрый выход из кризиса.

«В любом случае граждане и бизнес потеряют часть доходов. Но очень важно учитывать то, какой будет структура падения доходов – среди каких категорий населения, в каких отраслях хозяйства и секторах экономики. Соответственно, направить большие усилия на их поддержку. Вместе с тем, крайне важно стараться максимально обеспечить работу других, менее пострадавших, секторов экономики», – считает Ярослав Жалило.

В общем, Украина в недалеком прошлом уже имела опыт даже еще большего экономического падения, чем прогнозирует нам сейчас МВФ. В связи с российской агрессией и потерей чуть ли не 20% промышленного потенциала, ВВП Украины в 2015 году, напомним, упал сразу на 9,9%. А уже за четыре года удалось восстановить его годовой рост в 3%. И вот новое испытание.

Позитив в том, что по базовому сценарию МВФ, экономики стран упадут в 2020 году, но быстро восстановятся в 2021-м. Украину, по прогнозам международных наблюдателей, в следующем году ждет рост 3,6%. Но это при условии, что Украина сохранит последовательную внешнюю политику. В том числе и долговую.

Экономического падения кредиторы не боятся, а вот политических нюансов – да

К счастью, Европейский департамент Международного валютного фонда имеет основания рекомендовать совету директоров МВФ продолжить сотрудничество с Украиной, что даст ей дополнительные возможности в борьбе с кризисом, вызванной пандемией COVID-19.

Об этом на днях заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа о планах продолжения сотрудничества с Украиной. «Мы можем рекомендовать работать по программе нашему совету директоров, поскольку мы продвинулись вперед, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов для расширения своего политического пространства и в борьбе с этим кризисом», – сказал он. По словам Томсена, украинская экономика «серьезно пострадала от пандемии». «Правительство принимает меры (в борьбе с пандемией. – Ред.), которые приведут к очень значительному увеличению дефицита бюджета, и мы полностью поддерживаем это», – подчеркнул чиновник МВФ.

В то же время, отметил директор Европейского департамента МВФ, «к счастью, в течение последних нескольких лет в рамках программы, которую поддерживает МВФ, Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности». «Стабильность банковской системы выросла, инфляция снизилась, внешние дефициты уменьшились, дефицит бюджета значительно сократился, государственный долг снизился, а валютные резервы значительно возросли и составили свыше 20 миллиардов долларов», – отметил Пол Томсен. Это, по его словам, «безусловно, дает Украине буфер».

Другими словами, даже собственный прогноз существенного падения ВВП Украины, кредиторов не пугает. Их, на самом деле, пугает другое. «Сейчас мы ведем переговоры с Украиной о годовой программе. Переговоры значительно продвинулись, и я думаю, что идут хорошо, но есть ряд нерешенных вопросов» (в виде усилий олигарха Игоря Коломойского, направленных на возврат денег за национализированный Приватбанк. – Авт.), но я уверен, что они скоро будут преодолены». Напомним, речь идет о получении от МВФ до конца года дополнительно до $5 млрд в рамках новой кредитной программы.

Марина Нечипоренко, Киев

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