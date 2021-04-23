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Минздрав Украины дал рекомендации по организации Пасхальных праздников в условиях пандемии

23.04.2021 / 18:14
Дополнительные карантинные ограничения на Пасхальные праздники в Украине не предусматриваются, однако Министерство здравоохранения разработало ряд рекомендаций.

Дополнительные карантинные ограничения на Пасхальные праздники в Украине не предусматриваются, однако Министерство здравоохранения разработало ряд рекомендаций, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве 23 апреля.

По его словам, рекомендуется проводить онлайн богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность.

"Зафиксировать входные двери на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии, чтобы обеспечить воздухообмен внутри помещения. Установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м", - добавил Ляшко.

Кроме того, рекомендуется посещать обряд благословения и освящения пищи только одному человеку от домохозяйства, без семейных посещений.

Лицам пожилого возраста и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения храмов и освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма.

"Лучше воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности", - добавил Ляшко.

Источник

коронавирус, Ляшко, Пасха
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