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НАБУ и САП расследуют возможное недекларирование более 4,5млн грн экс-первым замсекретаря СНБО

28.08.2019 / 16:48
НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на сумму более 4,5млн грн.

"Сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ИФ) внесены 27 августа 2019 года", - сообщается на странице НАБУ в соцсети Фейсбук во вторник днем.

В сообщении Бюро не указывается фамилия "экс-первого замглавы СНБО", в отношении которого начато расследование.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта "Наши гроши" Bihus Info.

В ходе встречи с представителями общественных организаций в апреле Порошенко уточнил, что озвученная в медиа в разгар президентской предвыборной кампании информация о коррупции в "Укроборонпроме" была "взята из утечки в правоохранительных органах". "Три года велось расследование, за год до выборов была организована утечка информации, а за месяц до выборов она была обнародована", - заметил он.

Он подчеркнул, что резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного сектора, включая экс-замсекретаря СНБО Гладковского, должны быть расследованы правоохранительными органами и доказаны в суде.

В "Укроборонпроме" ранее уточнили, что авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-2016 годах уголовных производств по поводу деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" и увязали очередной медийный скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

Источник

расследование, НАБУ, САП, Гладковский, декларирование
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