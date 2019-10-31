Митрополит Антоний разъяснил одни из самых сложных слов Христа

В Евангелии заключены одни из самых сложных для правильного восприятия слова Спасителя: «Кто не против вас, тот за вас».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Немногие святые и богословы брались за толкование этих слов. Донести истинный смысл до верующих – сложная задача. Но всему свое время. И в нужный момент открываются скрытые смыслы.

Некоторые из толковавших слова Христа придавали им неверное значение: указание на принятие любых путей к Богу. Это недопустимое искажение слов Спасителя», - сказал митрополит.

Владыка Антоний обратил внимание на то, что в этих словах очень тонкая грань между правдой и ложью.

«Здесь проходит очень тонкая грань между ложью и Истиной, между верой и заблуждением. Нигде так легко не сойти с верного пути, как в этом опасном месте.

Истина непреклонна и незыблема, но восхождение к ней постепенное, по мере преодоления страстей, неверия и неведения. Ищущему Истину она открывается не сразу, но в таком случае, даже если человек не владеет ею в полноте, он – за Истину. Когда же человек сам упорно заблуждается, несмотря на предоставляющуюся возможность познать Истину, и сознательно распространяет ложные установки, то он против Бога и Истины», - рассказал архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, почему верующим важно быть духовно гибкими.

«Данные слова предназначены для тех, кто способен к духовному рассуждению, кто духовно гибок и может расширять границы своего понимания и вмещения истины по мере получения новых знаний, новых откровений и духовного опыта.

Гибкость – необходимое условие духовного совершенствования. Безусловно, компромиссы не касаются верности Христу, а относятся исключительно к процессу приближения к Истине. Не следует осуждать тех, кто сражается в меру своего понимания со злом, но должно обличать тех, кто служит злу», - подчеркнул он.

Владыка процитировал слова известного святого.

«Служение Богу только тогда не в суд и осуждение, когда в нем есть покорность Ему. «Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Истинная покорность – в делах и поношении», – говорил преподобный Исаак Сирин. Но только тогда может быть покорность Божественному, когда есть небрежение человеческим.

«Кто небрежет о славе человеческой, тот сподобляется славы Божией», – поучал святой», - рассказал архиерей.

Владыка Антоний предложил «перенести» слова Спасителя в современную реальность.

«Что происходит сегодня? Люди, называющие себя Христовыми, выгоняют других Христовых людей из их храмов (а порой и из родных домов), бьют и оскорбляют их за верность Христу и Церкви.

Можем ли мы беззаконие и насилие назвать дорогой ко Христу? А именно так преподносят нам эту ситуацию сошедшие с верного пути наши бывшие братья во Христе, которые всеми силами пытаются нас убедить, что их откровенные насильственные действия против безусловных братьев (они не сомневаются в нашей каноничности) являются проявлением братской любви.

А по факту мы видим коварство, ненависть и желание добиться любой ценой (даже ценой жизни верующих) реализации конкретных земных планов определенной группы людей», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что «Христос сказал «Кто не против вас, тот за вас» о тех, кто не действует заодно с диаволом. Кто не против Бога, тот за Бога, но кто за диавола, тот уже не служит Единому Богу».

Митрополит Антоний призвал верующих благодарить Бога за все.

«Верность Христу и Его заповедям, любовь к ближним – вот главный критерий служения Истине, остальное все от лукавого, а значит против нее.

При всей трагичности сегодняшней ситуации в связи с раздорами мы должны сохранять дух мирен и благодарить Бога за все выявленные язвы и болезни, как в своей душе, так и в церковном организме», - подытожим владыка.