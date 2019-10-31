Столтенберг сообщил, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива

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На Ровенщине епископат ПЦУ не может поделить храмы25.10.2019 / 13:52Последние новости рубрики
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Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе
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Газета: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу
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Евросоюз согласился отложить Brexit на три месяца
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Импичмент Трампа: в Конгрессе заслушали еще одного свидетеля, "достигли быстрого прогресса"
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В Брюсселе послы 27 стран ЕС согласны на очередную отсрочку Brexit
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Рада запретила вырубку леса на склонах Карпатах
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В Кабмине надеются до конца года отменить обязательность трудовых книжек
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Гончарук: кейс ПриватБанка является ключевым для восприятия страны инвесторами и для макростабильности
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Кремль выдвинул условие Украине для договоренности по газу
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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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#CK50: 50-летие великого бренда25.10.2019 / 13:52В 2019 году крупный американский бренд Calvin Klein отмечает полувековой юбилей. По этому случаю компания выпустила новую коллекцию и запустила нашумевшую рекламную кампанию на своем сайте и на amazon.com. В социальных сетях эта кампания прошла под хэштегом #CK50. Разбираемся, чем может удивить новая коллекция прославленного бренда.Последние новости рубрики
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Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
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Все хотят мира, готовы к разведению. Уверен, все получится и Украина снова будет единой, - Зеленский после посещения Золотого. ФОТОрепортаж
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