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В НАТО прокомментировали вопрос членства Украины при отсутствии контроля над территорией

14.04.2021 / 13:19
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина может решать, присоединяться ей к НАТО или нет, и только союзники решают, готова ли она к этому.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможности членства Украины в НАТО при отсутствии контроля над частью территории, сообщает "Европейская правда".

"Это право 30 членов НАТО решать, когда Украина будет готова к членству в Альянсе. Так же от Украины зависит, когда она будет готова к членству. И никто не может вмешиваться в этот процесс - это суверенное право суверенной нации: Украины - обращаться за членством, и союзников - решать, готова ли она", - отметил Столтенберг.

По его словам, Россия сейчас пытается ввести влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать.

"Мы считаем, что Украина должна сама решать свой путь, и только союзники могут решить, что стандарты уже выполнены", - сказал генсек.

Он добавил, что реформы является лучшим путем для Украины приблизиться к членству в НАТО.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в исполнение обещания НАТО, Альянс дал относительно ее будущего членства на Бухарестском саммите в 2008 году.

Источник

НАТО, Столберг
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