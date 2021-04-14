РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 13 апреля.

Так он прокомментировал заявление G7, выразившей озабоченности по поводу передвижения российских войск у границ Украины.

На вопрос, получала ли Москва соответствующее обращение по дипканалам, Песков сказал: "Нет, это надо в МИД спрашивать".

"Все объяснения нами уже были даны - и насчет перемещения наших Вооруженных сил по собственной территории, и насчет того, что мы не представляем ни для кого угрозы, а также относительно того, что следует призвать Вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий".

На вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин контакты с лидерами G7, Песков сказал: "Если таковые будут, мы вам сообщим".

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