В решении президента о ликвидации ОАСК нет логики, оно незаконно, - юрист

Об этом заявил адвокат Ростислав Попович, пишет Капитал.

«Рано называть это победой Сытника. Потому что, во-первых, очень большой вопрос, проголосует ли Рада этот законопроект. А, во-вторых, уже на сегодняшний день мы видим нарушение, потому что у нас есть статья 19 Закона „Про судоустройство и статус судей“ которая четко говорит, как ликвидируются суды и какие основания должны быть для этого. И те основания, которые озвучил президент, они точно не соответствуют действующему законодательству. И даже если, гипотетически, этот закон будет принят, то потом станет вопрос о его конституционности, потому что я не слышал и не видел, чтобы Высший совет правосудия одобрил внесение такого законопроекта, и что вообще были консультации с ним по этому поводу, как того требует закон», — отметил юрист.

«Зеленский фактически просто говорит: „я монарх, я решил, я хочу“. Но с таким же успехом можно ликвидировать любой другой суд, например Шевченковский районный суд. Почему нет? Почему не ликвидировать его? Почему именно ОАСК?», — задается вопросоами адвокат.

Ростислав Попович в целом не видит логики в решении президента.

«В последнее время мы очень редко видим логику со стороны Офиса президента и самого президента. Мы можем только догадываться, что стало причиной такого решения. Может, давили послы, работали «соросята». Не исключаю, что последняя ситуация с провокацией взятки стала, скажем так, катализатором — ее специально продуцировали для того, чтобы каким-то образом президент мог сослаться и сказать, что этот суд нужно ликвидировать потому, что вокруг него много скандалов. Хотя мы понимаем, что скандалы вокруг этого суда происходят исключительно из-за действий НАБУ и «соросят», — отметил он.

При этом юрист сомневается, что в результате заинтересованным игрокам удастся быстро сформировать вместо ОАСК полностью лояльный Западу суд.

«Эта цель не может быть достигнута в обозримой перспективе, потому что процесс, процедура запуска нового суда либо набора новых судей очень, очень длительные. При этом ликвидация ОАСК повлечет за собой множество последствий, которые нужно будет еще не один месяц, а может быть и не один год устранять... Но даже если в итоге и будет сформирован лояльный Западу суд, то выиграет от этого только Запад. Точно не украинский народ, точно не мы с вами и другие простые граждане», — предрекает он.

Попович также отметил, что в ОАСК сейчас находится множество дел, которые нужно будет куда-то передать.

«Там очень много дел касающихся незаконного увольнения работников ГПУ и по другим органам, по которым проводились, скажем так, „реформы“. Много дел о восстановлении в должности, о взыскании с государства денежных средств за незаконное увольнение. Видимо ОАСК насолил в данном случае президенту и его окружению, которое хочет, чтобы в стране делалось так, как они хотят. Не по закону, а так, как они этого желают», — заявил он.

При этом юрист напомнил о том, что ОАСК — это суд, который всегда был лояльным Зеленскому. Еще до победы Зеленского на выборах там принимали решения, которые были на руку Зеленскому. То есть фактичекски президент «кинул» судей, которые на него ориентировались. Это, по мнению адвоката, подает недвусмысленный сигнал украинским элитам.

«Президент не держит свое слово и у него, скажем так, изменчивое настроение. То есть люди, которые помогали ему стать главой государства, могут завтра стать его врагами либо неугодными лицами. Это должны понимать все, кто сейчас находится в его окружении», — отметил он.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится к данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.