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При обыске Окружного админсуда НАБУ и ГПУ пропали дела в отношении Сытника и Горбатюка

29.07.2019 / 15:41
ГПУ и НАБУ могли преследовать собственные интересы при проведении обыска в Окружном админсуде

26 июля НАБУ и ГПУ пришли с обысками в Окружной административный суд Киева. В понедельник, 29 июля, адвокат Окружного админсуда города Киева Евгений Солодко, провел пресс-конференцию на тему: «Обыски в Окружном административном суде: реальные причины нападок Горбатюка», передает ForUm.

Солодко сообщил, что при обысках из сейфа суда пропали дела, касающиеся глав ведомств, сотрудники которых проводил обыск.

«В пятницу директор НАБУ должен был быть в Сарнах, где должен был рассматриваться админпротокол относительно его отдыха, но вместо этого он вышел на брифинг… И все бы ничего, но во время обыска были изъяты, в частности, у судьи Арсирия несколько административных дел, стороной которых является как лично Горбатюк, так и господин Сытник».

Так, сообщил Солодко, при обыске изъято дело по иску к Директору Национального антикоррупционного бюро Сытнику относительно обжалования его действий по приему на службу детективов и старших детективов НАБУ без объявления и проведения открытого конкурса.

Также при обыске пропало производство по иску непосредственно Сергея Горбатюка к Генпрокуратуре Украины и генпрокурору Юрию Луценко «Про признание противоправными действия и отмену Приказа №91 от 16 мая 2018г.». Солодко предполагает, что данный приказ касается реорганизации подразделений ГПУ.

Адвокат Окружного админсуда города Киева Евгений Солодко подозревает, что ГПУ и НАБУ могли преследовать собственные интересы при проведении обыска в Окружном админсуде.

Утром 29 июля в Государственном бюро расследований адвокатом зарегистрировано заявление о совершении преступления по ст. 376 «Вмешательство в правосудие».

обыск, Луценко, Сытник, Горбатюк, ОАСК, Солодко
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