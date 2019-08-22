В конце июля Управление специальных расследований ГПУ вместе с НАБУ провело обыск в Окружной админимстративном суде города Киева.

В этот же день Сергей Горбатюк и Артем Сытник провели брифинг на котором были продемонстрированы записи якобы судей админ суда, свидетельствующие с точки зрения представителей правоохранительного органа о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, как и постановления неправосудных решений.

Через неделю трем судьям ОАСК было сообщено о подозрении, но 20 августа Высший совет правосудия отказал ГПУ в удовлетворении представления об их остранения с должности.

Группа близких к Сытнику и Горбатюку активистов в унисон волают о "зраде", но что не так в этой истории и какие перспективы всего, что произошло?

"Ухвала" про обыск

Разрешения на обыск в помещении Окружного административного суду дал Деснянский районный суд города Чернигова. На момент его проведения - полного текста судебного определения не было. НАБУ публично настаивало на том, что вступительная и резолютивная часть судейского определения являются достаточным законным основанием для проведения обыска.

Однако согласно Конституции проведения обыска допускается лишь по мотивированному решению суда. Аналогичные положения содержит и Уголовный процессуальный кодекс Украины.

В дальнейшем полный текст решения Деснянский районный суд города Чернигова все же появился в публичном доступе. Его опубликовал журналист Владимир Бойко.

Но из текста данного определения следует, что целью правоохранительных органов во всей этой истории было реализовать схему провокации взятки судье через адвоката Ростислава Кравца с боку представителя ОК "ЖБК "Щасливий дім". Но этот план не сработал.

При чем тут дела Майдана и при чем тут НАБУ? Спросите Вы.

Действительно, НАБУ не единожды ранее было зафиксировано в попытках осуществления провокации взяток другим лицам.

В тоже время, согласно данным судебного реестра, производства №42014100020000046 от 24.02.2014 по делам майдана осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ст. 340, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины.

Эти статьи УК не подследственны НАБУ, как и другие появившиеся в этом производстве о якобы неправосудном решении и вмешательстве в работу ВККС.

Предположительно, что НАБУ геройственно должно было разоблачить адвоката Кравца, имеющий долгую личную неприязную историю отношений с этим органом и судью на взятке, провокацию которой они планировали, но видимо не каждый агент - Катерина и реализация данного плана - провалилась.

Поэтому роль НАБУ в этой истории остается такой, что требует дополнительного процессуального изучения и оценки, что в любом случае не останется без внимание адвокатов подозреваемых в этом деле.

Втручання?

Судьям Окружного суда инкриминируется вмешательство в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей, а также судьи ОАСК Андрея Федорчука.

И на этом стоит остановится поподробнее.

Закон "О судоустройстве и статусе судей" обязывает судью в деятельность которого было вмешательство в течении пяти дней обратится в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру. Если он не сделает этого - такое бездействие - отдельное основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответсвенности.

Однако таких заявления в срок определенный законом судья Федорчук не подал. Наши же источники в НАБУ говорят о том, что ранее судья Андрей Федорчук был зафиксирован НАБ на получении неправомерной выгоды, что позволило Бюро сделать из него ручного, уязвимого и управляемого агента (при этом получающего немалое финансовое вознаграждение), который напишет и скажет все, что будет продиктовано самим Бюро. Насколько правдива данная ифнормация сказать сложно, но то, что она требует тщательной проверки, особенно с учетом факта несвоевременного уведомления Федорчуком о якобы вмешательстве в свою деяльность - очевидно.

Гипотеза о сотрудничестве Федорчука с НАБУ подтверждается и сменой риторики активистов, работающих на Бюро.

Так, если раньше бывший председатель Совета общественного контроля при НАБУ Р.Маселко, известный покрывательством сомнительной деятельности Бюро, писал о том, насколько "недоброчесний" судья Федорчук (соотвествующий негативный вывод есть и на сайте Общественного совета "добропорядочности") то сегодня он называет его судьей на которого осущетвлялось "давление".

Журналисты выявили, что Роман Маселко является и автором мема про "яйца", которые с точки зрения НАБУ, почему-то были обнаружены у лица женского пола- Людмилы Денисовой. Раньше Маселко, который также является адвокатом, и должен был бы соблюдать этические нормы, писал про "яйца" судьи ОАСК Евгения Аблова.

В данном контексте интересно и то, что мысли про "яйца Аблова" возникли у Романа Маселка в контексте дела Сергея Остапца, которому было отказано в удовлетворении исковых требований.

Не меньше вопросов вызывает и инкриминируемое вмешательносто в деяльность ВККС или ее членов.

Надо отметить, что решения ОАСК об отсутвии полномочий члена ВККС Сергея Козьякова как и Станислава Щотки - не были исполнены. Сергей Козьяков подписывал документы и ходил на мероприятия как Глава Комисси, что подтвержается ведосмостями из октрытых источников, в том числе с сайтов ВККС и ВСП. Станислав Щотка ушел в отпуск, хотя и был замечен в Администрации Президента ( источники из АП говорят про визиты к Ольге Кравченко ), а также в Кассационном административный суде ВС у судьи Раисы Хановой, последующее решение которой в интересах Щотки и Козьякова даже круче, чем вынесенное судьей Шепитко . Интересно - будет ли дана оценка правомерности этого определения Верховного суда правоохранительными органами? Есть сомнения.

Станислав Щотка уволился по собственному желанию, а не по решению суда. Кулуарно это связывают с проблемами екс-заместителя Главы АП Алексея Филатова, ориентированным на которого был Станислав Щотка, как собственно и исполнителем его щепитильных поручений.

Что же касается сроков полномочий членов ВККС, то ранее многие экперты сходились во мнении, что он составляет именно 4 года. Абсурдно полагать, что у членов ВККС назначенных в 2014 году срок полномочий должен закончится позже, чем у тех кто назначен в 2015.

Как ни странно, даже работающий на НАБУ и управление Горбатюка, активист Роман Маселко тоже обращал на это внимание:

"А вы знаете, что срок полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, которая именно проверяет судей составляет 4 года. У ее председателя Сергея Козьяков эти 4 года закончились в декабре 2018 года, но он остается в должности, поскольку считает, что избранный на 6 лет.

Не является ли это очевидным нарушением? Как минимум, основание для иска и запрета голове ВККС совершать какие-либо действия".

Поэтому говорить о немотивированности тех или иных решений суда по срокам полномочий членов ВККС, даже если испугавшиеся аналогичного будущего прессинга в отношении себя апелляционная инстанция их и отменит - будет безосновательно.

375 Уголовного Кодекса

Согласно данным сайта "Судебный репортер" всего в судебном реестре есть информация о 12 приговоров по 375 статье УК, принятых с 2011 по 2017 год, 3 из которых были оправдательными. В тех случаях, когда вина судей подтверждалась, нарушения были достаточно обосноваными - судьи подделывали решения и принимали их, фактически не проводя заседания, фальсифицировали протоколы судебного заседания, выносили решения в пользу своих родственников. Но они не получали реального тюремного наказания. Более того, такие неправомерные действия были связаны с нарушением права собственности третих лиц.

В решениях же нового Верховного Суда (без Украины), чьи выводы являются обязательными для всех госорганов, констатировано, что на законодательном уровне не определено понятие «неправосудное судебное решение", не разъяснено оно и Конституционным Судом Украины, отсутствуют основания отождествлять его с такими понятиями, как «незаконное» и «необоснованное», а также нет оснований утверждать , что неправосудное судебное решение это в любом случае такое решение, которое было отменено вышестоящей судебной инстанцией. Кроме этого, отмечается, что понятие «неправосудное судебное решение» в сочетании с указанием на «заведомость» его вынесения подчеркивает целенаправленный характер преступных действий судьи, его сознательное стремление и желание вопреки нормам материального или процессуального закона и (или) фактическим обстоятельствам, установленным по делу, вынести судебное решение, которое по своей сути не может быть и не является актом правосудия. О неправосудности судебного решения может свидетельствовать умышленное искажение фактических обстоятельств дела, искажение фактических данных и тому подобное.

Как известно, все же - все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

Сам же Высший совет правосудия неоднократно в своих ежегодных докладах «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине» указывал на то, что статья 375 УК используется правоохранительными органами для давления на суд и с ссылкой на рекомендации экспертов GRECO соглашался с необходимостью исключить данную статью из уголовного кодекса.

При чем тут Козлов?

На фоне всех событих, очередным "потерпевшим" в данном вопросе стал и Андрей Козлов, ранее уволенный Уполномоченным ВРУ по правам человека с занимаемой должности члена ВККС.

Ориентированными на НАБУ активисты вначале говорили, что это расправа за публичные высказывания Козлова о том, что Комиссия саботирует заседания, если количество присутвующих членов на нем не больше 11, посколько из-за позиции Козлова, ВККС не может преодалеть нагативные выводы ОСД.

Но что опять не так во всей этой истории?

Во - первых, не для кого не секрет, что на должность члена ВККС Андрея Козлов попал неслучайно. Есть кое-что, что объединяет его, Алексея Филатова, Сергея Козьякова и еще ряд новых судей Верховного Суду, победителей конкурса. Речь идет о работе в "Василий Кисиль и партнеры".

Однако, если обратится к сайту Уполномоченного по правам человека, то будет видно, что на момент участия в конкурсе, у Андрея Козлова отсутсвовали документы, подтверждающие его стаж, как и "витяг" с реестра адвокатов, подтверждающий занятии им адвокатской деятельностью. Следует отметить, что адвоката А.Г.Козлова, как и ведомостей что он приостановил к адвокатскую деятельность в Реестре адвокатов нет и до сих пор.

Андрей Козлов, как и Тарас Лукаш видимо настолько были уверены в своей победе, что совершенно не обременяли себя необходимостью подачи нужных документов во время конкурса.

На ситуацию с сомнительностью документов Козлова обращали внимание и правозащитники.

Сам же Андрей Козлов расказывал о представительстве Кабмина и Минобороны по делу самолета в судебных делах, связанных с катастрофой самолета Ту-154М над Черным морем в 2001 году, как информации свидетельсвующей о его стаже. Но на момент участия в конкурсе никаких документов, подтверждающие данное представительво Козлов не давал. Да и доверенности от Януковича и Саламатина, тоже не означают что именно ты ходил в суды.

Сергей Козьяков в частных кулуарных беседах ВККС описывал роль Андрея Козлова как коммуникатора с активистами. Таким способом руководство ВККС узнавало, что задумали обществинники. Действительно в социальных сетях видно, как общаясь с Андреем Козловым, члены Общественного совета "добропорядочности" обращаются к нему на "ты". Оживленно обсуждалось в Комиссии что на записи квалифоценивания одного судьи было слышно, как Андрей Козлов заявил, что таких расстреливать надо.

Насколько этично устраивать панибратство с членами Общественного совета добропорядочности, выводы которых ты пересмариваешь, как и призывать кого-то расстреливать - вопрос риторический.

Однако остается открытым и другой вопрос - почему же Андрей Козлов так долго молчал про неправомерную деятельность ВККС? Хоть сам громко заявил про реванш, который начался аж полтора года назад.

Видимо зарплата в 250 тысяч гривен делала свое дело, и известный "порядочностью" Андрей Козлов покорно и тихо благославлял своим присутвием всю сомнительную деятельность ВККС Порошенко - Филатова.

и что теперь?

Про фейспалмы правоохранителей во всей этой "каше" писали даже ориентированные на НАБУ средства массовой информации.

Очевидно, что организация шоу с компеллироваными пленками имела несколько целей, в том числе отвлечь внимание от коррупции Сытника и безрезультативности Горбатюка именно по делам майдана на фоне грядущей ликвидации его управления.

Многие эксперты называют сомнительной и судебную перспективу данного производства.

Недавно Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту возможного незаконного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева сотрудниками ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины во время обыска в конце июля.

Президент Зеленский дал понять, что вмешиватся он не будет. Несмотря на все претензии к судебной системи, заниматся покрывательством незаконной деятельности кадров Порошенко "Горбатюка и Сытника" он тоже не собирается.

Даже уходящий Генпрокурор Юрий Луценко, вначале заявлявший о резонансности данного производтсва, в своих последних интервью констатировал доминирование политической стоставляющей в этом деле.

Согласно нормам УПК, после сообщения о подозрении, орган досудебного расследование должен отправить дело в суд в течении двух месяцев.

Не соблюдение этого срока в производсте ОАСК будет своего рода "лакмусовой бумажкой" которая лишь подтвердить необоснованность выдвинутых подозрений.

В тоже время, расследования в стиле Горбатюка, длящиеся годами, без результата лишь подтвердит и желание правоохранителей держать судей ОАСК "на крючке".

Нельзя исключать и то, что имея разного рода рычаги давления на суддейский корпус, ГПУ, как и НАБУ могут, говоря языком активиста Маселко, взять за "яйца" и многих судей черниговского суда, дабы благославлять свои незаконные действия.

Однако отказ ВСП отсранять судей ОАСК на основании выдвинутых подозрений явно свидетельсвует об их необоснованности.

Это и четкий сигнал, что юридической перспективы у данного дела нет. Сигнал и для следственных судей, к которым дискредитировашие себя правоохранители приходят за санкциями на обыски, как и для тех, которые дают разрешение на проведения НСРД по всем и каждому по надуманным производствам и мотивам.

Ведь незаконности таким судебным решениям также будет дана правовая оценка. И вряд ли адвокаты судей ОАСК оставят это без внимания.