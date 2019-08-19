Борьба жалобами или непоследовательное правосудие Романа Маселко

Член Общественного совета добродетели, председатель Совета общественного контроля при НАБУ, Роман Маселко сообщил об очередных попытках оказывать давление на судей путем подачи жалоб в Высший совет правосудия.

Так, недавно активист опубликовал очередной блог на «24 канале» мэра Львова Андрея Садового под названием «В Окружном административном суде Киева торгуют правосудием: кто был на пленках Волка».

Давно не удивляет, что Маселко видит коррупцию везде, кроме Национального антикоррупционного бюро, руководство которого торгует справками для «Оптима спецдеталь» и отдыхает на десятки тысяч гривен за чужой счет.

Зато в своем блоге он указывает на якобы попытки исками оказать давление на Высшую квалификационную комиссию судей, а также о давлении на судью путем подачи жалоб в Высший совет правосудия.

Фамилия судьи ОАСК, судьбой которого озаботился Маселко, – Андрей Федорчук.

«А первый иск об отсутствии полномочий у заместителя председателя Комиссии Станислава Щетки был рассмотрен еще до выборов. 25 марта судья Андрей Федорчук вынес решение, которым признал, что с полномочиями Щотки все в порядке. И здесь важен один нюанс. За две недели до этого решения трое членов Комиссии ходили на празднование к Евгению Аблову. Там присутствовал и судья Федорчук.

А вот судья, вынесший решение в пользу ВККС Андрей Федорчук не заболел и гордо пришел на сдачу экзамена. Видимо, иммунитет от массовой эпидемии у него выработался именно благодаря этому решению. Поэтому Козьяков знает, о чем говорит, утверждая о заказанном характере определенных решений», - писал недавно Маселко о «жертве давления».

Общественный совет (не)добродетели, в состав которой входит и Маселко, также предоставил отрицательное заключение в отношении судьи Федорчука.

Так, издание «PROSUD» написало: «Журналисты bihus.info проверили, а как вообще используется эта квартира. Оказалось, судья приватизированным жильем не пользуется, а поселил туда квартирантов. Хотя никаких доходов от сдачи имущества он не задекларировал. Следовательно, судья Федорчук явно не нуждался в улучшении жилищных условий, а подал сомнительные данные о составе семьи и банально использовал свое служебное положение для собственного обогащения.

А семья судьи явно не бедствует. В распоряжении супругов есть дорогая бижутерия. Судья носит золотые часы известного бренда Ulysse Nardin, отдельные экземпляры которого стоят, как квартира в райцентре. Также у него есть карманные золотые часы на цепочке. Жена имеет золотые серьги Chopard с бриллиантами. Однако Андрей Богданович избегает упоминаний о конкретных моделях и стоимости.

Еще одно резонансное дело, которое рассматривал Федорчук, касалось засекреченных деклараций военных прокуроров. Напомним, Анатолий Матиос спрятал часть деклараций своих подчиненных, которые определенное время были доступны в реестре НАПК. Центр противодействия коррупции обжаловал такие действия Матиоса. Но коллегия суда, в состав которой входил и Федорчук, отказалась признать противоправным постановление главного военного прокурора о засекречивании деклараций военных прокуроров».

Теперь оказывается, что Федорчук уже не недобродетелен, а тот, на которого, по словам активиста, оказывалось давление.

Интересно, Маселко не считает давлением представление своих жалоб на судей, или за подписью председателя ОО «Автомайдан» Гриценко? Не является ли это давлением на судей при такой логике? Но логика давно умерла как явление у таких продажных активистов.

Что касается якобы беспочвенности исков к ВККС, вспомним очередной пост Романа Маселко.

Оказывается, он также считает, что срок полномочий Козьякова истек. И получается, что те или иные иски не так уж и небезосновательные.

Стоить отметить, что суд отменил решение НАБУ о закрытии уголовного производства по факту возможных неправомерных действий членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) во время проведения собеседований с судьями в ходе их квалификационного оценивания путем оценки судебных решений.

Так, следственный судья установил, что детектив НАБУ Прокопенко 15 августа 2018 года по решению суда открыл уголовное производство по заявлению председателя общественной организации «Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право» по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса по факту возможных неправомерных действий членов ВККС во время проведения собеседований с судьями.

15 января текущего года дело было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с отсутствием в действиях членов ВККС состава уголовного преступления.

В подтверждение таких выводов детектив указал, что в результате просмотра видеозаписей собеседований с судьями, по которым поднимался вопрос, признаки уголовного преступления не выявлены.

НАБУ отмечало, что в допросах членов ВККС или судей при условии наличия в материалах уголовного производства нет необходимости в видеозаписи хода собеседования.

Суд изучил жалобу общественной организации и принял решение ее удовлетворить. Таким образом, суд отменил постановление детектива о НАБУ закрытии уголовного производства.

Дальше больше. Фраза «о яйцах Денисовой» - не давала покоя и сна ни Маселко, ни его коллеге Жернакову. Неудивительно, что по версии НАБУ «яйца» именно у женщины. Зато первое упоминание об этих самых «яйцах» мы находим именно у Маселко.

Еще более года Маселко «топил» за Сергея Остапца против Тараса Лукаша, а теперь и Остапец тоже уже плохой. Какая последовательность!

Поэтому для так называемого активиста имеем пожелание - перед тем как заявлять об очередных «разоблачениях» в угоду НАБУ и Горбатюка (руководитель Укравления спецрасследований ГПУ, - ред.), не ленитесь удалять свои старые посты в Facebook. Потому что очень смешно.