Активист его превосходительства: как адвокат Маселко «умасливает» актикоррупционера Сытника

В свое время общественные активисты стали теми, кто сдвинул с мертвой точки закостенелую политическую систему Украины. Именно они задавали инерцию майданам и не давали слишком наглеть новоиспеченным правителям. Но революции рано или поздно заканчиваются, а кушать нужно каждый день. У молодых да рьяных активистов рано или поздно заводятся семьи и дети – а заставлять их питаться энергией солнца ради высших ценностей не выходит. Вот и приходится продаваться куда подороже.

Одним из таких активистов, нашедших себе в итоге теплое местечко, стал Роман Маселко, который считает себя также адвокатом от бога. Во времена революции он под началом небезызвестного Алексея Гриценко состоял в «Автомайдане», благодаря которому и прошел и итоге отбор в Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, а также в Общественный совет добропорядочности. Цели у ОСД были, как водится, светлыми и далеко идущими – контроль за моральными устоями потенциальных коррупционеров. В конечном итоге вышло так, что Совет получил очень существенный инструмент давления на судей, которые хотели остаться при должности и пройти через мелкое сито отбора Высшей квалификационной комиссии судей. Дело вот в чем: по закону, если ОСД опубликовал негативный вывод, то для прохождения квалификационного оценивания нужно, чтобы этот вывод был преодолен одиннадцатью голосами членов ВККС. Если же вывод Совета положительный, то достаточно решения трех членов комиссии. Есть разница, не правда ли?

Поскольку сама по себе должность члена ОСД не очень-то прибыльная и скорее по любви к деятельности активиста, чем за деньги, Маселко и его друзья принялись зарабатывать на продаже своих выводов. Точнее, на продаже отсутствия негативных выводов. Многие юристы и журналисты уже обращали внимание на то, что ряду судей с изрядно запятнанной репутацией почему-то перепадал не негативный вывод Совета, а ни к чему не обязывающее «информирование». Это когда Маселко, к примеру, постит сведения об аморальном судье на своем фейсбуке. От этого судье может быть немного неприятно, но и только – юридических последствий не наступает. За эту сделку с совестью члены ОСД берут, поговаривают, немало, до 50-70 тысяч долларов. Многим из них хватает на новые объекты недвижимости в столице и отпуска на лучших курортах мира.

Так, к примеру, Маселко в фейсбуке осуждал нового судью Верховного суда Юрия Власова, который не указал в декларации дом площадью почти 700 метров. Или судью Веронику Сенюты, которая скрывала доходы мужа. Николая Гусака, отличившегося преступной бездеятельностью на судейском посту. И еще нескольких десятков граждан, в отношении которых СОК должен был опубликовать негативный вывод – и перекрыть им доступ к судейскому молотку. Но не опубликовал. Одним из самых одиозных случаев стала защита активистом Маселко скандального судьи Галицкого районного суда Львова Виталия Радченко. У него во Львове прочная репутация взяточника, однако Маселко раскрыл зонтик над судьей и не дает его проверять. Это, кстати, тот самый судья, который сбил пешехода по пьяни и сбежал с места ДТП. Однако сотрудничество с НАБУ позволило ему избежать наказания. И негативного вывода по судье от ОСД вы тоже не найдете.

Впрочем, иногда судьи, которых Общественный совет отпускает на все четыре стороны без негативного отзыва, заносят звонкую монетку не напрямую Маселко и его друзьям, а сразу наверх – в НАБУ. Либо же предлагают услуги в обмен на лояльность Совета в частности и Бюро в целом.

Один из таких судей является, очевидно, работник Окружного административного суда Киева Андрей Федорчук. К нему у общественности претензий целый ворох. К примеру, у него нашли почти стометровую квартиру в Киеве, не указанную в декларации. Также он получил служебную квартиру, которую через суд перевел в статус постоянного жилья и стал сдавать в аренду. Об этом в декларации, разумеется, тоже ни слова. Живет же судья в почти 500-метровом доме под Киевом, а жена его владеет 32 земельными участками почти на 60 гектаров.

Судья также прославился рядом скандальных решений, среди которых постановление, узаконившим в 2013 году решение Кабмина насчет исключения здания Гостинного двора в Киеве из списка памятников архитектуры. Высший админсуд в итоге отменил произвол Федорчука. На него открыто несколько дисциплинарных производств.

Роман Маселко активно писал о проказах Федорчука в своих соцсетях. В частности, о том, что своим решением, подтвердившим сомнительные полномочия зампредседателя скандальной Высшей квалификационной комиссии судей, Федорчук обеспечил себе индульгенцию и едва ли не единственный из ОАСК пришел на сдачу экзамена. Было это в тот момент, когда на Окружной админсуд Киева спустили всех собак по высочайшему велению Петра Порошенко, и судей ОАСК решили подвергнуть особо строгому отбору. Часть из них тогда «заболела», чтобы не попасть под раздачу – но не Федорчук. Сам активист и адвокат Маселко заговорил о заказном характере определенных решений судьи.

И при всем этом ОСД, проинформировав общественность о многочисленных грехах Федорчука, решил вывод о его недопросовестности не публиковать и выпустить судью сухим из воды.

Поговаривают, безопасность судье обеспечила его лояльность к власть предержащим, в том числе к НАБУ. Высшую квалификационную комиссию бывшие использовали как ручной механизм для отбора послушных судей – и Федорчук стал удачной гаечкой в этом отлаженном механизме. Именно потому он и был без проблем назначен судьей бессрочно. Его фамилии в проекте постановления ВРУ не было, а потом с голоса вдруг появилось. В тот день через Раду прошел только Федорчук. В ответ он стал проявляться лояльность к нужным людям и помогать ВККС, которая в свою очередь активно помогала Порошенко, Филатову и компании отбирать судей по принципу «свой-чужой».

И вот когда запахло жареным, активно осуждавший судью-коррупционера Роман Маселко резко сменил риторику и сообщил о попытках давить на судей путем подачи жалоб в Высший совет правосудия. В своем блоге он написал о том, что злые судьи из ОАСК давят на ВККС исками, а также на судью Федрочука, подавая на него жалобы в Высший совет правосудия.

Ловкость рук и никакого мошенничества – и вот уже запятнанный судья становится жертвой, пострадавшей от произвола руководства ОАСК. Выходит, многочисленные жалобы на судей строчить может только Маселко и ему подобные, а вот сами судьи не могут прищучить коллег, продавшихся власти за денежку в твердой валюте и неприкосновенность.

Очевидно, что под руководством ВККС после ухода на пенсию Петра Порошенко сильно зашатались стулья. Во-первых, многие судьи теперь не боятся говорить о ручном механизме решений Комиссии. Во-вторых, уже не все сходит с рук НАБУ, которое раньше прикрывалось на высшем уровне. Да и суды принимают все чаще обоснованные решения, а не надиктованные Алексеем Филатовым по указке Порошенко. Так, на днях суд отменил решение НАБУ о закрытии уголовного производства по факту возможных неправомерных действий членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) во время проведения собеседований с судьями в ходе их квалификационного оценивания путем оценки судебных решений. Очевидно, вскоре мы узнаем много нового об адептах судебной реформы имени Порошенко. А также о деятельности Национального антикоррупционного бюро, которое сейчас ведет активные боевые действия с Окружным админсудом в Киеве, где, по странному стечению обстоятельств, рассматривается ряд решений по незаконной деятельности НАБУ в целом и его директора Артема Сытника – в частности. Сытник в последнее время оказался замешан в целом ряде скандалов, в том числе коррупционных. Достаточно вспомнить историю с отдыхом за чужой счет на сотни тысяч гривен в охотхозяйстве Черниговской области, когда повестку главному антикоррупционеру Генпрокуратуре пришлось вручать посреди трассы, ведь являться по повестке он не пожелал. Об этом, как и об остальных проделках Сытника, Роман Маселко и прочие активисты, состоящие на зарплате в НАБУ, впрочем, молчат, будто воды в рот набрали. Они, как флюгеры, держат нос по ветру, меняя показания в зависимости от политического курса начальства. Что же, понять их можно: активистом хорошо быть в молодости, когда и бутылки пива на лавочке достаточно для счастья. Умудренным опытом революционерам хочется большего – и кто в этой съеденной коррупцией и антикоррупционерами стране может их за это винить?

Кондрат Булавка, СпецКорр