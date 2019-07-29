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Вторая попытка: петиция за увольнение Богдана набрала необходимые голоса

29.07.2019 / 15:24
Петиция с требованием уволить главу Администрации президента Андрея Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 000 голосов.

По состоянию на 27 июля, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25097 человек.

Инициатором петиции является Андрей Качор.

Подписанты требуют уволить Андрея Богдана с должности Главы Администрации Президента Украины, утверждая, что он "не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины "Об очистке власти".

Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы АП, президент Владимир Зеленский рассмотрел, однако оставил Богдана в должности.

Напомним: чтобы президент рассмотрел петицию она должна собрать не менее 25000 подписей.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Журналисты и общестенные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

В то же время, в Минюсте утверждают, что новый глава АП все же был люстрирован. Министерство попросило АП предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверкипредназначенных руководителей ведомства, в том числе и Богдана.

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увольнение, Богдан
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