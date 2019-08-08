Войти | Зарегистрироваться
18:44

четверг,
08 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

На просьбу уволить Богдана Зеленский ответил: уже уволил

08.08.2019 / 17:18
В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это.

Ответ президента на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая: "Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан" мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан.

По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".

Президент Владимир Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте.

Через месяц после инаугурации, 20 июня, Владимир Зеленский переформатировал Администрацию президента в Офис президента.

Андрей Богдан, который был главой АП, стал руководителем ОП.

Богдан заявлял, что под закон о люстрации он попал "абсолютно несправедливо".

1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".

Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.

Источник 

увольнение, Богдан, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.