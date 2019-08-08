На просьбу уволить Богдана Зеленский ответил: уже уволил

Ответ президента на электронную петицию №22/053772-эп от 23 мая: "Согласно статье 40 Конституции Украины и статье 23-1 закона Украины "Об обращении граждан" мною рассмотрено размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию об увольнении Богдана Андрея Иосифовича с должности главы Администрации президента Украины, которую поддержали более 25 000 граждан.

По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины".

Президент Владимир Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте.

Через месяц после инаугурации, 20 июня, Владимир Зеленский переформатировал Администрацию президента в Офис президента.

Андрей Богдан, который был главой АП, стал руководителем ОП.

Богдан заявлял, что под закон о люстрации он попал "абсолютно несправедливо".

1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".

Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.

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