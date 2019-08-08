Войти | Зарегистрироваться
18:43

четверг,
08 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

СМИ: Зеленский не подписал совместное заявление с Варфоломеем

08.08.2019 / 17:48
Планировалось, что Патриарх и президент подпишут совместное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Как сообщает BBC News Украина, встреча была инициативой Зеленского и источники издания оценивали это как попытку наладить хорошие отношения с Константинополем.

По данным издания, в резиденции Патриарха Зеленский общался с Варфоломеем как в узком кругу, так и в расширенном формате без журналистов.

По сообщению издания, встреча прошла в «позитивном настроении». Однако перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента (ОП) возникли недоразумения.

Планировалось, что Патриарх и президент подпишут совместное заявление, но в последний моментв команде Зеленского отказались подписывать документ. Этот документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, пишет ВВС- Украина.

Заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Почему ОП не понравилось заявление неизвестно, по словам источников издания, там не было провокационных формулировок на политическую тему.
После встречи Зеленский не общался с журналистами в патриархии. В ОП отказались ответить на вопрос, почему стороны не подписали совместное заявление.

Тем временем Офис Зеленского заявил, что на встрече президент поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и он будет защищать независимость Церкви.

Источник: Inpress.ua
церковь, православие, зеленский, варфоломей
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.