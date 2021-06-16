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Борьба с "пятыми колоннами" продолжается, или чего на самом деле боится украинская власть

16.06.2021 / 14:32
В Украине всерьез испугались российского законопроекта "о праве на репатриацию" иностранцев.

Какие опасения гложат власть в Киеве, Baltnews рассказал украинский политолог Александр Охрименко.

Накануне депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия") внес на рассмотрение законопроект о праве на репатриацию для иностранцев, которые относятся к соотечественникам или свободно владеют русским языком. Так, Затулин предложил под "соотечественниками" понимать "лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ". В этот перечень, в частности, должны войти государствообразующий народ (русские), представители белорусского и украинского народов.

Подобный законопроект вызвал в Украине особое беспокойство. По словам бывшего министра иностранных дел страны Павла Климкина, это является "последним сигналом" перед встречей президентов России и США.

"Последний сигнал России перед встречей Путин – Байден – поправки в ГД РФ закона о новой паспортизации. Теперь граждане Украины и Беларуси смогут получать паспорта на основе "самоидентификации", – написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что действия России являются попыткой создания в Украине "пятой колонны", которая была бы лояльна к России.

"Фактически создается угроза вмешательства в наши дела в любой момент, а нас как страну Кремль хочет оставить в серой зоне, а затем дестабилизировать отдельные регионы, где паспортов будет больше", – заключил Климкин.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, опасения киевской власти небезосновательны.

"Да, опасения, что люди начнут просто бежать с Украины, есть. Они и раньше были. А подобные высказывания очень понятны – любая власть не любит критику", – отметил Охрименко в разговоре с Baltnews.

Политолог подчеркнул, что экс-глава МИД Климкин делает заявления "на злобу дня" в ситуации политического кризиса, в которой оказалась украинская власть. При этом Охрименко напомнил о нападках на "Оппозиционную платформу – За жизнь" (ОПЗЖ) и политика Виктора Медведчука лично.

"На сегодняшний день в Украине ведется активная политическая борьба действующей власти с ее оппонентами и, прежде всего, лично с Медведчуком. Из него пытаются сделать демона, обзывают его всячески. В Украине просто модно последние годы бороться с какими-то "пятыми колоннами". Мода поменяется, начнут бороться к кем-то или с чем-то еще", – пояснил Охрименко, добавив, что "политика часто подтасовывает факты и делает проблему там, где ее нет".

В середине мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля

Охрименко, Медведчук
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