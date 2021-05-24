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Дудчак: На стороне Медведчука – отсутствие состава преступления и сильная команда профессиональных юристов

24.05.2021 / 17:28
Эксперты, считают, что если бы дело председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука не было политически мотивированным, то Офису генерального прокурора и Службе безопасности Украины было бы очень сложно доказать его вину, так как в нем отсутствует состав преступления.

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что у Медведчука мощная юридическая поддержка, которую украинскому правосудию будет сложно игнорировать, пишет Inpress.ua.

«На стороне Медведчука – отсутствие состава преступления и сильная команда квалифицированных юристов, которые способны доказать невиновность, обосновать необходимость снятия обвинений. Но проблема заключается в том, что нынешняя судебная система и структура власти Украины не нуждаются порой в доказательствах», – цитирует слова эксперта информационный ресурс.

В публикации также приводится мнение президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, который отметил, что судебный процесс над председателем Политсовета ОПЗЖ может растянуться на годы, но риск того, что его могут «отправить за решётку» всё равно сохраняется.

«Трудно предугадать, как поведёт себя Зеленский. Очевидно, что он может надавить на суд, добиться ареста и обвинительного приговора, – считает Охрименко. – Арест и приговор Медведчуку, если это случится, будут сигналом для остальных представителей оппозиции, что они также могут подвергнуться уголовным преследованиям. Как следствие, оппозиция в качестве реальной силы просто исчезнет. Украина превратится в авторитарное государство. То, что до сих пор Медведчука не посадили в тюрьму, пока вселяет надежду, что Украина всё же избежит этого сценария».

В свою очередь источник в Офисе Президента также подтверждает, что у Медведчука мощная юридическая поддержка и что Зеленский не планирует доводить дело до тюремного заключения.

«Задача Зеленского – не посадить Виктора Медведчука в тюрьму. К тому же у него сильные юристы, поэтому, по крайней мере сейчас, ни один судья не рискнёт назначить ему реальный срок. Существует понимание, что никаких серьёзных доказательств вины политика представлено пока не было», – пишет интернет-издание, ссылаясь на информатора.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий заявил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.

Охрименко, Медведчук, Зеленский, Дудчак
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