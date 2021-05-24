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Стрельба в Умани: полиция задержала гражданина Израиля

24.05.2021 / 17:59
По факту стрельбы в Умани, в результате которой в субботу пострадали двое хасидов, задержали 22-летнего гражданина Израиля.

Об этом сообщает полиция Черкасской области

Дословно: "Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника.

Им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань.

В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другой – в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей".

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

В полиции также отметили, что жизни и здоровью раненых ничего не угрожает.

Напомним, 22 мая в Умани в результате стрельбы в хасидском квартале двое граждан Израиля получили ранения.

Источник

стрельба, полиция, Умань
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