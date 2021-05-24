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На Закарпатье в Кирилло-Мефодиевском монастыре УПЦ освятили поклонный крест

24.05.2021 / 18:01
На Закарпатье в Кирилло-Мефодиевском монастыре УПЦ освятили поклонный крест
Источник: Центр информации УПЦ
В престольный праздник монастыря Божественную литургию и чин освящения креста совершил митрополит Феодор

На Закарпатье в Свалявском Свято-Троице Кирилло-Мефодиевском монастыре Украинской Православной Церкви освятили поклонный крест.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, в престольный праздник монастыря Божественную литургию и чин освящения креста совершил митрополит Феодор.

Во время богослужения митрополит Феодор сугубо помолился о прекращении пандемии коронавируса, а также за всех врачей и о здравии тех, кого коснулась эта болезнь.

Также архипастырь выразил искреннюю благодарность настоятельнице обители игуменье Нине (Мизун) и сестрам обители за труды и призвал на всех собравшихся Божие благословение.

Как сообщалось ранее, в Мукачево митрополит Феодор встретился с настоятелями строящихся храмов и передал необходимую богослужебную утварь.

Источник: Inpress.ua
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