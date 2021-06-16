Зеленский не видит смысла распускать Раду

"Я считаю, что сегодня Украине нужна стабильность, потому и законы есть такие – деолигархические или закон про референдум, когда можно спокойно решать вопросы. Потому есть и закон о снятии неприкосновенности и закон про импичмент. Все должно регулироваться на законодательном уровне… Я считаю, что распускать сегодня Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" 15 июня.

По словам главы государства, он "уверен в партии "Слуга народа", которая должна поддержать законопроект".

"Есть еще и несколько демократических партий, как они себя называют. Я думаю, что они тоже должны поддержать эту инициативу, несмотря на то, что это была моя инициатива, а не их. Хотя пусть в будущем и скажут, что это была совместная инициатива. Сейчас главное - пройти этот процесс. Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов – для государства, бизнеса, отдельных чиновников и для олигархов", - добавил он.

В то же время, как отметил Зеленский, "в случае, если так случится, что парламентарии захотят превратиться из законодателей в бизнесменов, то президент будет ожидать поддержки в обществе".

"Тогда у меня будет "план Б", - подытожил он.

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