ГУР: російські війська планують чергові провокації із застосуванням важкого озброєння на ЗАЕС

Про це сказано у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на Facebook у середу, 19 липня.

ГУР інформує, що російські загарбники через свій "департамент військової контррозвідки" фсб поширюють серед особового складу окупаційного контингенту заяви про нібито підготовку Україною штурму ЗАЕС. "Спецслужба" окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України", зазначає розвідка.

"Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України", - сказано у повідомленні.

У ГУР нагадали, що ЗАЕС 4 березня 2022 року була захоплена окупаційними військами, відколи стало відомо про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача. Крім того, безвідповідальні дії загарбників неодноразово призводили до порушення норм ядерної безпеки та створення аварійних ситуацій на найбільшому в Європі ядерному об’єкті, наголошує розвідка.