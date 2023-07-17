НАЗК планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив під час пресконференції.

"На виконання рішення РНБО НАЗК на сьогодні проводить моніторинг способу життя і ми упродовж трьох місяців цього кварталу маємо на меті провести моніторинг способу життя ста відсотків усього керівного складу всіх рівнів Центрів комплектування і ми вже маємо перші результати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня було звільнено одеського військкома Євгена Борисова. Це сталося після гучного скандалу: журналісти знайшли в Іспанії майно його сім'ї на мільони доларів. Нерухомость та дорогі автівки були придбані вже під час повномасштабної війни.