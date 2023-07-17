Войти | Зарегистрироваться
05:28

пятница,
21 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

НАЗК планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування

20.07.2023 / 15:23
Національне агентство із запобігання корупції у найближчі три місяці планує перевірити спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив під час пресконференції.

"На виконання рішення РНБО НАЗК на сьогодні проводить моніторинг способу життя і ми упродовж трьох місяців цього кварталу маємо на меті провести моніторинг способу життя ста відсотків усього керівного складу всіх рівнів Центрів комплектування і ми вже маємо перші результати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня було звільнено одеського військкома Євгена Борисова. Це сталося після гучного скандалу: журналісти знайшли в Іспанії майно його сім'ї на мільони доларів. Нерухомость та дорогі автівки були придбані вже під час повномасштабної війни.

НАЗК, Новіков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 июля
19 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.