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НАЗК: Плануємо об'єднати бази даних ДПС та ТЦК

14.08.2023 / 17:27
В Україні планують об'єднати бази даних Державної прикордонної служби (ДПС) та Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

У такий спосіб чиновники хочуть боротися з корупцією. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає Gazeta.ua.

За його словами, держприкордонслужба та ТЦК будуть пов'язані між собою для забезпечення прозорості.

Новіков зазначив, що план об'єднання бази даних прикордонної служби та центрів комплектування буде направлено у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабінету міністрів.

Він пояснив, що без зміни правил неможливо буде отримати ситуацію, коли всі ТЦК працюватимуть чесно. Також Новіков додав, що в результаті зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього.

"Проєкт припису передбачає, що бази даних прикордонної служби та центри комплектування будуть пов'язані між собою. Таким чином, буде забезпечено прозору діяльність як ТЦК, так і пунктів перетину кордонів", – заявив Новіков.

Водночас голова НАЗК наголосив, що на сьогоднішній день у ТЦК працюють близько 6 тис. осіб, але підозр у скоєнні корупційних правопорушень було оголошено лише 33.

"Це говорить про те, що більшість працівників ТЦК є доброчесними", – зазначив він.

Проте Новіков сподівається, що Верховна Рада найближчим часом відновить декларування і всі, кого призначатимуть на посади у центрах комплектування, пройдуть спеціальні перевірки.

НАЗК, Новіков
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