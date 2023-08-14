ОГП: За офіційною інформацією ювенальних прокурорів через російську збройну агресію загинули 500 дітей

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГП) в неділю, 13 серпня.

"На ранок 13 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 500 дітей загинули та понад 1097 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 298, Київській - 129, Херсонській - 118, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 94, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Ці цифри не остаточні, зазначають в Офісі генпрокурора. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.