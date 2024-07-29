ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора (ОГП).

"Більше ніж 2 051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1 487 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в ньому.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 567, Харківській - 407, Дніпропетровській - 161, Херсонській - 159, Київській - 131, Запорізькій - 123.

За даними Офісу генпрокурора, 27 липня внаслідок ворожого обстрілу міста Глухів Шосткинського району Сумської області загинув 14-річний хлопець. Ще шестеро хлопців віком від 12 до 16 років отримали поранення.

Також 27 липня під час обстрілу міста Миргород Донецької області поранення отримала 13-річна дівчинка.

Зранку 28 липня внаслідок обстрілу військами рф смт Комашани Херсонської області отримали поранення 3 дітей: дівчинка 10 років та два хлопці - 15 і 17 років.