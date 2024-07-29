Войти | Зарегистрироваться
15:51

понедельник,
29 июля
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Буданов: Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів

29.07.2024 / 13:19
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов виступив перед випускниками Київської Школи Економіки. Він переконаний, що війна закінчиться, але тоді постануть вже інші задачі, які простішими не будуть.

Пише УНН з посиланням на ГУР МО.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов, начальник ГУР МО України, виступив перед випускниками Київської Школи Економіки, які здобули ступінь магістрів. Він привітав їх з успішним закінченням навчання та виголосив промову.

"Попри війну і численні випробування, які випали на долю всіх українців, ці молоді люди залишилися в Україні — здобувати освіту тут, щоб ставати кращими та робити кращою нашу спільну державу", - заявив Буданов.

Він додав, що свого часу американський бойовий генерал, герой двох світових воєн Джорж Паттон сказав: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?". Для людини, яка прагне знань і готова до викликів - не існує недосяжних цілей.

"Доля обрала нас — нам з вами випало жити та вчитися у надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні, за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом. Нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання.Війна точно закінчиться, це закономірний процес. А тоді перед нами постануть інші задачі, не менш важливі і не менш складні", - наголосив очільник ГУР МО.

Буданов підкреслив, що так завжди буває, коли нація вирішує йти власним непроторенним шляхом. "Вважаю, це нормально. Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно", - переконує розвідник.

"Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте — ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніж хтось", або "на рівні з провідними", ні — тільки номером один", - підсумовує очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Йому також вручили почесне звання Київської школи економіки за досягнення у розвитку української державності, убезпеченні української нації та стратегічну співпрацю з освітніми та науковими інституціями.

Буданов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 июля
28 июля
27 июля
26 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.