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ТЦК: В окремих випадках можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

29.07.2024 / 15:23
Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати в окремих випадках.

Про те, хто саме може отримати повістки, поінформували у пресслужбі Одеського ТЦК у Фейсбук у неділю, 28 липня.

Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати у таких випадках:

  • якщо чоловік пройшов строкову службу в мирний час;
  • якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та здобув певну військово-облікову спеціальність;
  • якщо чоловік визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби в мирний час і придатний у воєнний час.

У ТЦК також нагадали, що згідно із законодавством, з квітня 2024 року немає статусу "обмежено придатний".

Особи, котрі мали його, залишаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані навіть якщо їм менше ніж 25 років.

мобілізація, ТЦК
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