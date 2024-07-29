ТЦК: В окремих випадках можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

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18:30
Washington Post: США та Японія планують зміцнити військове партнерство
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17:27
Bloomberg: Донори-демократи мобілізуються, щоб допомогти Гарріс скоротити розрив з Трампом у зборі коштів
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14:21
путін: в росії вже майже завершили розробку "низки систем" середньої та малої дальності
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09:10
Британська розвідка розповіла про корупційні справи в оборонному секторі рф
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10:10
Боррель: Європі та Азії необхідно триматися разом для запобігання регіональним ескалаціям
- 18:30
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09:10
Брінк: У Києві Пріцкер і Свириденко обговорили можливості для американських компаній підтримати відновлення України
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16:25
Seco: Швейцарія не дотримуватиметься підходу ЄС та не передаватиме Україні доходи від російських коштів
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11:14
Експерти розповіли, що може значно сповільнити розвиток вітрової енергетики в Україні
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16:25
Мінекономіки: Щоб забезпечити щорічне зростання ВПП нам додатково потрібно 4,5 мільйона працівників
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13:19
Марченко: Обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі України складає 5,3 млрд євро
- 09:10
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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