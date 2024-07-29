ТЦК: В окремих випадках можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Про те, хто саме може отримати повістки, поінформували у пресслужбі Одеського ТЦК у Фейсбук у неділю, 28 липня.

Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати у таких випадках:

якщо чоловік пройшов строкову службу в мирний час;

якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру та здобув певну військово-облікову спеціальність;

якщо чоловік визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби в мирний час і придатний у воєнний час.

У ТЦК також нагадали, що згідно із законодавством, з квітня 2024 року немає статусу "обмежено придатний".

Особи, котрі мали його, залишаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані навіть якщо їм менше ніж 25 років.