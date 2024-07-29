Правозахисник: На ТОТ почастішали випадки залучення дітей до управління БПЛА

Про це засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На окупованій території України почастішали випадки залучення дітей до управління БПЛА. Але окупанти діють не хаотично, вони мають цілу «стратегію розвитку безпілотної авіації РФ на період до 2030 і 2035 років»», - написав він.

Наразі реалізовуються освітні програми «безпілотні авіаційні системи», за якими залучають «дітей віком від 7 до 17 років». Загалом за цими програмами проходять навчання понад 600 тисяч дітей.

Основна мета окупантів – це підготовка 1 млн фахівців з управління та обслуговування БПЛА, додав правозахисник із посиланням на документ, отриманий з окупованих територій.