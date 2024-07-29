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Правозахисник: На ТОТ почастішали випадки залучення дітей до управління БПЛА

29.07.2024 / 10:12
Загарбники все частіше залучають дітей до керування безпілотними літальними апаратами, причому ставлять цю справу «на потік».

Про це засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На окупованій території України почастішали випадки залучення дітей до управління БПЛА. Але окупанти діють не хаотично, вони мають цілу «стратегію розвитку безпілотної авіації РФ на період до 2030 і 2035 років»», - написав він.

Наразі реалізовуються освітні програми «безпілотні авіаційні системи», за якими залучають «дітей віком від 7 до 17 років». Загалом за цими програмами проходять навчання понад 600 тисяч дітей.

Основна мета окупантів – це підготовка 1 млн фахівців з управління та обслуговування БПЛА, додав правозахисник із посиланням на документ, отриманий з окупованих територій.

БПЛА, діти, Лисянський
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