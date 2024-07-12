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БЕБ скерувало до суду справу про ухилення від сплати 146 млн грн податків ТРЦ «Гулівер», який належить проросійському олігарху Віктору Поліщуку

28.07.2024 / 22:28
Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт відносно керівників компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків.

Встановлено, що впродовж 2019-2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою  компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.

Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, що насправді не здійснювалися. Їх відсутність підтверджують і працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування.

Таким чином компанія безпідставно завищила  розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн.

Ухилення від сплати податків підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою.

Загалом в рамках кримінального провадження було проведено 2 експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб.

На підставі отриманих доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), а також за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

БЕБ, Поліщук, ТРЦ Гулівер
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