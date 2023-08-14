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Держатомрегулювання: Інцидент із витоком води на енергоблоці ЗАЕС стався в результаті безвідповідальних дій окупантів

14.08.2023 / 13:19
Інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий на 4-му енергоблоці на Запорізькій АЕС стався в результаті безвідповідальних та непередбачуваних дій російських окупантів.

Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.

“На шляху потенційного розповсюдження радіації вибудовуються бар’єри. Що відбулося з точки зору безпеки на енергоблоці № 4. Порушена цілісність одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище...Тобто фактично завдяки безвідповідальним та непередбачуваним діям окупантів, які шкодять ядерній безпеці, відбулося порушення цілісності фізичного бар’єра на шляху розповсюдження радіації у навколишнє середовище”, — розповів Коріков.

За його словами, це відбувається в порушення умов ліцензії відповідно до якої експлуатувати ЗАЕС дозволено виключно в холодному стані.

“Холодний стан — це найбільш безпечний якщо ми в таких умовах можемо казати про безпеку в умовах окупації. В умовах відсутності Каховського водосховища, яке було надійним джерелом водних ресурсів для ЗАЕС”, — зазначив Коріков.

Держатомрегулювання, Коріков
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