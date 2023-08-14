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Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
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Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
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Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України

14.08.2023 / 12:16
Шмигаль: Наше спільне завдання зараз – це максимально відновити та захистити енергосистему України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь в обговоренні пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського з послами іноземних держав, акредитованих в Україні.

Про таке інформує Урядовий портал.

Під час зустрічі українська сторона представила для обговорення інформацію про пункти Формули, які стосуються енергетичної безпеки, а також недопущення ескалації війни та повторення агресії.

За словами Дениса Шмигаля, росія з високою ймовірністю продовжить масштабний терор проти української енергетики цієї зими. Одночасно росія буде використовувати енергоресурси як зброю проти Європи та інших демократичних країн.

"Наше спільне завдання зараз у межах української Формули миру – це максимально відновити та захистити енергосистему України. З десятками країн світу ми працюємо над тим, аби збільшити поставки енергообладнання, що дозволить до грудня додати в енергосистему 2,9 ГВт потужності", – підкреслив прем’єр-міністр України.

Очільник українського Уряду також відзначив активну взаємодію з європейськими партнерами у питаннях збільшення поставок електроенергії, а також готовність України надати європейським компаніям можливість зберігати газ в українських підземних сховищах, які є найбільшими на континенті.

"У межах Формули миру Президента України ми будемо спільно працювати з партнерами над тим, аби в сучасному світі енергетика не перетворювалася на зброю, а критична інфраструктура не ставала об’єктом терору", – наголосив Денис Шмигаль.

Міністр енергетики України, а також очільники державних компаній "Укренерго" та "Нафтогаз України" під час зустрічі розповіли послам про першочергові потреби нашої держави в енергетичному обладнанні, аби стабільно пройти цей опалювальний сезон.

Шмигаль
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