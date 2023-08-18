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Новіков: У вересні НАЗК запустить портал викривачів корупції

21.08.2023 / 13:19
Національне агентство з питань запобігання корупції планує на початку вересня запустити роботу спеціального порталу викривачів, куди вони зможуть анонімно повідомляти про факти корупції.

Про це повідомив голова НАЗК Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«У вересні, сподіваємося, що у перших числах Національне агентство запустить портал викривачів. Це спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівникам організацій, які будуть потрапляти керівникам організації, або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам: НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національні поліції», - розповів Новіков.

За його словами, це забезпечить анонімне повідомлення і можливість навіть, якщо анонімно повідомив, отримати після рішення суду 10% від предмета корупційного правопорушення.

«Цей портал буде найсучаснішим у світі, тому що ми його запускаємо вже враховуючи рекомендації Євросоюзу, досвід інших країн щодо побудови взаємодії із викривачами. Дуже важлива культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», - зазначив Новіков.

НАЗК, Новіков
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