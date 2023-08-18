Кулеба висловився щодо критики темпів наступу ЗСУ, що лунають в медіа

Про це, як пише "Європейська правда", він говорив в інтерв'ю Bild.

За словами очільника МЗС, у Києві "спокійно ставляться до таких заяв". Він нагадав, що "на думку неназваних чиновників, генералів та аналітиків, Україна мала б припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року".

"Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути всю свою територію. Це свідчить про те, що навіть у тих, хто сумнівається, з часом з'являється більше надії", – зазначив Кулеба.

Голова МЗС України наголосив, що "востаннє американці стикалися з таким рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії (у 1944 році під час Другої світової війни)".

"Я хочу сказати, що аналітики повинні бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях. Нам не потрібно нічого доводити – наш успіх винагородить оптимістів і зруйнує репутацію тих, хто сумнівається. Нам не потрібно нічого доводити – наш успіх винагородить оптимістів і зруйнує репутацію тих, хто сумнівається", – підкреслив Кулеба.

"Що нам потрібно, так це більш довгострокові можливості для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не варто недооцінювати Україну. Майте впевненість. Майте терпіння. Перемога – це важка праця", – резюмував міністр.