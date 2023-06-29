Войти | Зарегистрироваться
03:00

четверг,
06 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Експерт: Один із найгірших сценаріїв – це якщо російські окупанти спустять став-охолоджувач на ЗАЕС

05.07.2023 / 18:30
У разі аварії на Запорізькій АЕС наслідки будуть значно менші, ніж при Чорнобилі.

Про це в ефірі телемарафону заявив доктор технічних наук, завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Володимир Борисенко.

Він наголосив, що “повторити страхіття Чорнобильської аварії неможливо”.

«При Чорнобильській аварії у навколишнє середовище було викинуто більше 100 млн кюрі радіоактивності, паливо. Таке неможливо на блоках типу ВВЕР. Відтоді, як блоки не працюють, пройшло вже багато місяців, тому активність палива зменшилась в тисячі разів. Навіть якщо буде пошкодження палива і зруйнована захисна оболонка, наслідки будуть в сотні, а то і тисячі разів менші, ніж при Чорнобильській аварії», – сказав експерт.

Один із найгірших сценаріїв, за словами Борисенка, якщо російські окупанти спустять став-охолоджувач на Запорізькій АЕС.

«Якщо припиниться постачання води, то паливо почне грітися. Це і становить небезпеку. Тому якщо спустять став-охолоджувач або відімкнуть лінії електропередач, то почнеться відлік часу, за який необхідно буде компенсувати такі дії», – додав він.

ЗАЕС, Борисенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.