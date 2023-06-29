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Маляр: росіяни за час війни не знищили жодної системи залпового вогню HIMARS

05.07.2023 / 17:27
росіяни за час війни не знищили жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS. Натомість Сили оборони ефектимно знищують окупантів цією системою американського виробництва.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Поява американських "Хаймарсів" в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи", ‒ сказала.

"Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали", ‒ заявила Маляр.

Заступниця міністра нагадала, як окупаннтів знищують ударами HIMARS.

"Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян. Знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок", ‒ сказала.

"Для українських військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета ‒ одна знищена ціль" ‒ це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів", ‒ заявила Маляр.

Заступниця міністра привітала американський народ з Днем незалежності Сполучених Штатів Америки.

Маляр
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