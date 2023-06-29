Маляр: росіяни за час війни не знищили жодної системи залпового вогню HIMARS

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Поява американських "Хаймарсів" в червні 2022 року стала неприємною несподіванкою для російських військових. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи", ‒ сказала.

"Злякавшись та відчувши перші величезні втрати, окупанти почали полювання на HIMARS'и. Але так до сих пір нікого й не впіймали", ‒ заявила Маляр.

Заступниця міністра нагадала, як окупаннтів знищують ударами HIMARS.

"Високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у місті Макіївка, коли за різними даними загинули від півсотні до 600 мобілізованих росіян. Знищення бази окупантів в селі Праві Саги, поблизу Олешок", ‒ сказала.

"Для українських військових "Хаймарси" стали реальною зброєю перемоги. Адже "Одна ракета ‒ одна знищена ціль" ‒ це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів", ‒ заявила Маляр.

Заступниця міністра привітала американський народ з Днем незалежності Сполучених Штатів Америки.