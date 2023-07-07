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"Укрзалізниця" поновила супровід воєнізованою охороною низки пасажирських поїздів

06.07.2023 / 16:25
"Укрзалізниця" посилює безпекові заходи і з 30 червня поновила супровід воєнізованою охороною низки пасажирських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі воєнізована охорона працює у таких поїздах:

  • №81 Київ — Ужгород;
  • №41 Дніпро — Трускавець;
  • № 712 Київ – Краматорськ.

"Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, найближчим часом планують масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня.

Як працює воєнізована охорона у поїздах

Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу працівники охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей.

Нагадаємо, у 2020 році "Укрзалізниця" запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Після початку повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

Укрзалізниця
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