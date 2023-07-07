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рф боїться нової атаки морських дронів СБУ: в Криму скасовані всі заходи на морі, - експерт

06.07.2023 / 17:46
Росіяни бояться нової атаки морських дронів СБУ, а тому відмінили цього літа всі морські заходи у окупованому Севастополі.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт вважає, що атака морських дронів СБУ показала вразливість росіян. «Масштабна атака морських дронів СБУ на Чорноморський флот восени, не тільки вразила ряд кораблів, але і повністю змінили розстановку сил на морі у даному регіоні. Я був здивований, коли дізнався, що морські дрони не західна зброя. Це унікальна українська розробка.  Служба Безпеки змогла залучила фахових спеціалістів, які у короткі строки розробили ефективну зброю проти чф рф. Росіяни більше не почувають себе господарями ситуації», - підкреслює Загородній. 

Чудовий «Морський тиждень росії» без жодного заходу на морі. Як то кажуть «міць морської держави» у всій красі. Причому окупанти були вкрай зацікавлені у проведені цих піар-подій  саме у Севастополі. Заходи не відміняли до останнього, однак гарантувати їх безпеку так і не змогли», - іронізує політолог.

На думку експерта, Україна, по суті не маючи морського флоту на Чорному морі, завдяки СБУ не дає діяти і флоту рф. «Замість «морського тижня росії», в Криму цілком можна оголошувати «місяці бавовн СБУ». І скасувати ці «бавовни» у окупантів не вийде», - резюмує Загородній.

Нагадаємо раніш стало відомо, що всі масові заходи так званого «Морського тижня» в Севастополі скасовані «з міркувань безпеки».

СБУ, Загородній, дрони
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