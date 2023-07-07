Центр спротиву: російська влада у Криму намагається очистити півострів від корінного населення

Про це повідомляє Центр інформаційного спротиву.

Повідомляється, що у Криму ворог проводить незаконну політику зміни етнонаціонального складу населення півострова насильницькими методами.

«Такі заходи здійснюються за рахунок депортації корінного населення Криму на територію рф і заселення півострова цивільними з рф», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє підпілля, в 2023 році тенденція збільшення частки російського населення в Криму значно зросла.

Раніше член Комітету з прав людини та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що кримським татарам може загрожувати повне знищення, якщо тимчасово окупований український півострів залишиться під контролем російської федерації.