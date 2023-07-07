Буданов: Внутрішня турбулентність у рф може виявитися корисною для України

"Ось що ми наразі бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: рф стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - сказав Буданов в інтерв'ю The Times.

На думку начальника воєнної розвідки, внутрішня турбулентність у рф і позбавлення президента рф володимира путіна влади може виявитися корисним для України.

За словами Буданова, населення рф підтримує війну, але тільки тоді, коли дивиться її по телевізору. "Але щойно хтось із них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим іти на війну для них не варіант", - сказав він.

Також Буданов розповів про перехоплені воєнною розвідкою України секретні дані російського мвс, де відображені настрої населення рф під час заколоту так званої пвк "вагнер". Буданов повідомив, що мвс держави-агресора використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дає змогу відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції в соцмережах і регіональних ЗМІ.

Згідно з секретними даними мвс рф, які проаналізувала українська воєнна розвідка, під час заколоту 24 і 25 червня власник "вагнера" євген пригожин мав підтримку населення 17 із 46 регіонів рф, а російський диктатор володимир путін - 21. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижчу підтримку путіна зафіксовано в Дагестані.