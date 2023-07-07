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Bloomberg: Завдяки союзникам Україна наздогнала та випередила рф за кількістю танків

07.07.2023 / 12:16
Баланс сил важкого озброєння у війні держави-агресора росії проти України значно змінився. Завдяки західним союзникам Україна наздогнала та випередила рф за кількістю танків.

Про це з посиланням на відкриті дані Інституту світової економіки в Кілі (IfW) та аналітичного проекту Oryx пише Bloomberg у четвер, 6 липня.

З початку війни Україна мала 987 танків, з яких в боях було втрачено 550, при цьому ЗСУ вдалося захопити 545 танків окупантів, ще 471 танк передали західні союзники. Усього Україна має танків приблизно 1500. росія на початок агресії мала 3417, з яких наразі залишилося 1400, зазначає Bloomberg.

"Ці цифри свідчать про те, що український танковий парк зріс з початку вторгнення минулого року, навіть якщо російський зменшився вдвічі. Розрив також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й значно менше", - сказано у повідомленні.

Також до України повинні надійти 286 танків. Начальник штабу оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін заявив, що росія втратила майже половину боєздатності своєї армії, оскільки минулого року випустила 10 млн артилерійських снарядів, а в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік, кількість втрачених танків становить 2500 танків, а виробляти їх рф може 200 на рік.

Bloomberg
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