Войти | Зарегистрироваться
12:21

суббота,
08 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Правозахисники: Студентів вишів Криму змушують підписувати повістки до армії рф

07.07.2023 / 13:19
У Криму студентів вишів змушують підписувати повістки до армії рф, шантажуючи результатами іспитів.

Про це повідомляє правозахисна організація Крим SOS, передає УНН.

«За наявною інформацією, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови», – йдеться у повідомленні.

За дев'ять років окупації Криму росія провела 17 незаконних призовних компаній на півострові. Останній призов до окупаційної армії стартував 1 квітня 2023 року.

Крим SOS
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 июля
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.