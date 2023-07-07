Правозахисники: Студентів вишів Криму змушують підписувати повістки до армії рф

Про це повідомляє правозахисна організація Крим SOS, передає УНН.

«За наявною інформацією, працівники університету окупованого Сімферополя заявили одному зі студентів, що скласти іспити він зможе лише підписавши повістку. Через тиск хлопцю довелося погодитися на умови», – йдеться у повідомленні.

За дев'ять років окупації Криму росія провела 17 незаконних призовних компаній на півострові. Останній призов до окупаційної армії стартував 1 квітня 2023 року.