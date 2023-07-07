Барабаш: Резніков повинен пояснити низку корупційних скандалів у МО або подати у відставку

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила антикорупціна активістка, інвестбанкір, колишня виконавча директорка Ради реформ при Президенті України Марія Барабаш.

Вона наводить дані Центру протидії корупції, згідно з якими Резніков пустив на вітер 36 мільярдів гривень бюджетних грошей, оплативши послуги і товари постачальникам, але не отримавши їх.

“Тендера виграють часто компанії, які не можуть виконати замовлення або якість товарів буде вкрай низькою. Саме про такі корупційні ризики попереджав полковник Євгеній Єлькін у 2021-2022 роках голову Комітету ВР України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, членів Комітету та голову підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО Мар'яну Безуглу. Проігнорували”, - написала Барабаш.

Вона підрахувала, що за 36 млрд грн теоретично можна було б придбати близько 200 тисяч FPV дронів.

“Прямо на кожного орка по дрону. А що ми маємо натомість? Маємо як самооцінка Резнікова просто вже починає випирати з телеекранів та продовження якихось мутних і не ефективних тендерів в МО”, - відзначає експертка.

“Ми бачимо як через 1,5 роки після повномасштабного вторгнення бійці купують собі дуже багато необхідного обладнання, зброї, транспорту і т.д. Постачанням безпілотників та навчанням операторів БПЛА займається міністр цифрової трансформації Федоров та волонтери. Чому? Бо очевидно, що це не робить МО. Кадрова політика теж викликає багато запитань. Заступник міністра В’ячеслав Шаповалов отримав підозру за розкрадання коштів МО. Де відповідальність Резнікова? Ну хоч якась? Ну публічна? Вибачення? Каяття?” - додала Барабаш.

“Резюмуючи все сказане. Ми маємо: Корупцію в МО. Неефктивні закупівлі на десятки мільярдів гривень, що є реальною диверсією яка понижує обороноздатність держави. Дивні і не найдоброчесніші люди в оточенні міністра. Повне ігнорування всього вище переліченого міністром Резніковим. Сподіваюсь тільки ігнорування, а не участь. Такий мінстр мав би або вийти з поясненням до громадськості, або подати у відставку. Ні того, ні іншого ми не бачимо”, - вважає екс-голова Ради реформ.

“Якщо не змінити ситуацію в МО, то корупційний монстр проковтне не тільки 36 мільярдів, він зжре весь державний бюджет України”, - резюмувала вона.