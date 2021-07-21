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Кулеба: у Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро"

21.07.2021 / 11:18
У Украины есть конкретные идеи и предложения относительно того, как помешать России превратить Черное море в свое "внутреннее озеро", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если страны Черного моря и члены НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдовы в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне. Эта тема была вчера очень предметно проговорена - то есть, что надо сделать для того, чтобы выровнять ситуацию с безопасностью в Черном море. У Украины есть конкретные идеи, конкретные предложения по этому поводу", - сказал Кулеба в прямом эфире на Facebook 20 июля по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Грузию.

Министр заявил, что Украина обсуждает сейчас эти идеи с Грузией, Молдовой, государствами-членами НАТО, которые являются причерноморскими и дружественными к Украине, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией.

Кулеба также проинформировал, что для усиления евроинтеграции в мае в Киеве было создано Ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы, а в понедельник в Батуми состоялся полноценный саммит лидеров "Ассоциированного трио" при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Здесь речь идет о безопасности региона, о безопасности вообще Европы, потому что мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в ЕС обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно... Но я вам скажу, что все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы, и это очень радует", - добавил он.

Источник

РФ, Черное море, Кулеба
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